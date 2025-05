Budapestre érkezik a Eurythmics slágereinek turnéja Budapesten ad koncertet 2025 júliusában Dave Stewart, a Eurythmics társalapítója, aki Vanessa Amorosi ausztrál énekesnő vendégszereplésével idézi fel a nyolcvanas évek egyik meghatározó popzenekarának legnépszerűbb dalait. Az eseménynek a Papp László Budapest Sportaréna ad otthont. Dave Stewart, a legendás Eurythmics zenekar társalapítója és zenei mozgatórugója Budapesten lép fel 2025. július 29-én, este 8 órától a Papp László Budapest Sportarénában. A koncert vendégfellépője az ausztrál sztárénekesnő, Vanessa Amorosi lesz. Sweet Dreams, a Here Comes the Rain Again és a There Must Be an Angel slágerek örök nyomot hagytak a zenetörténelemben. Ezen az estén látványos, energikus színpadi produkcióval kelnek életre. Annie Lennox szellemi öröksége is érezhető lesz a koncert során, hiszen minden dal a közösen megalkotott legendás életmű része. Dave Stewart pályafutását több mint 100 millió eladott album és számtalan rangos zenei díj övezi. Producerként és dalszerzőként olyan világsztárokkal működött együtt, mint Mick Jagger, Stevie Nicks, Gwen Stefani, Tom Petty és Katy Perry. Stewart munkásságát többek között Golden Globe-, Grammy-díjjal, valamint Ivor Novello- és BRIT Award-díjakkal is jutalmazták, és bekerült a Rock & Roll, illetve a Dalszerzők Hírességeinek Csarnokába is. A koncert szervezője a Green Stage Production. Jegyek [2025.05.10.] Megosztom: