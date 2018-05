A Buena Vista Social Club sztárja ad koncertet Budapesten A Buena Vista Social Club egyik sztárja, Eliades Ochoa gitáros, énekes április 28-án ad koncertet Budapesten, az Akvárium Klubban. Eliades Ochoa ezúttal Grupo Patria zenekarával, európai turnéjuk egyik állomásaként érkezik Budapestre, melynek keretében népszerűsíteni szeretné a tavaly elkészült új Buena Vista Social Club: Adios című dokumentumfilmet - közölte a program kommunikációjával megbízott ügynökség az MTI-vel.

A kubai énekes a londoni Royal Albert Hallban adandó koncertje után érkezik a fővárosba, a rendezők a koncerten igazi kubai fiesztát ígérnek.

A közlemény felidézi: több mint húsz év telt el azóta, hogy megjelent a Buena Vista Social Club első albuma. Az együttes ezzel a lemezzel robbant be a köztudatba. Ry Cooder és Nick Gold hívta össze a kubai zenészeket,többek között Ochoát is. A lemez Grammy-díjat nyert és világszerte milliós példányszámban kelt el.



Legnagyobb slágerük az Eliades Ochoa és Compay Segundo által énekelt Chan Chan lett, amely ma is a koncertek elmaradhatatlan részét képezi. Két évvel később Wim Wenders dokumentumfilmet készített a zenészekről, amely egy csapásra ismertté tette őket. Többször bejárták a világot, a kubai zene nagykövetei lettek.



A 2017-ben megjelent Adios című dokumentumfilmben az együttes tagjai visszatekintenek karrierútjukra, felidézik, hogy milyen hihetetlen véletlenek sorozata hozta őket össze, emellett a nézők bepillantást nyerhetnek az együttes Magyarországot is érintő búcsúturnéjának kulisszái mögé is.



Eliades Ochoa gyerekkora óta a zenének él, utcazenészként kezdte, a zenélést soha nem hagyta abba, különböző formációjával rendszeres fellépő volt a santiagói zenei élet központjának nevezhető Casa de la Trovában, ahol később a Cuarteto Patria énekes-gitárosaként is fellépett.

Első szólóalbumát 1999-ben készítette el Sublime Ilusión címmel, olyan különleges vendégek közreműködésével, mint Charlie Musselwhite, David Hidalgo a Los Lobos zenekarból, valamint Ry Cooder.



Legújabb dala tavaly év végén készült el, Así es la Naturaleza címmel, melyben közreműködik Michael League, a többszörös Grammy-díjas Snarky Puppy tagja.



Napjainkig több több mint húsz lemezt vett fel, számos országos és nemzetközi díjat - többek között Grammy-díjat is - nyert, a Buena Vista Social Clubbal és saját zenekarával többször is beutazta a világot. Hangja és zenéje mellett, mára védjegyévé vált különleges, héthúrú armónico gitárja és cowboy kalapja is, amely a country hangulatot idézi zenéjében.

