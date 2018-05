Kapcsolatok • Korál Korál 40 - már csak másfél hét és a Kőfalak leomlanak az Arénában 40. jubileumát készül megünnepelni a Korál zenekar egy fergeteges múltidéző tavaszi koncerttel, ami időutazás lesz a javából, hiszen minden ugyanolyan lesz, mint az elmúlt négy évtizedben volt. A kultikus banda a Papp László Budapest Sportarénában május 5-én rendezendő nagykoncertet nem akarja formabontó újdonságokkal megerőszakolni. Az elmúlt évtizedek sikerének és a közönség ragaszkodásának kulcsa ugyanis nem más, mint a zenekar kortalan, lírai örökzöldjei, amely a fiatal korosztályt is magával ragadja. 2016-ban állt utoljára színpadon a Korál együttes, amely negyvenedik születésnapja alkalmából május 5-én az Arénában különleges koncertre készül, hogy visszaidézze nagy sikerű, dallamos slágereit. A méltán híres zenekar – amely elsőként a ’81-es Táncdalfesztiválon robbant be a köztudatba – legutóbb 12 évvel ezelőtt lépett fel az Ifjúsági Parkban teltházas közönség előtt, de nótái azóta is népszerűek. A rockzenekar frontembere – aki az együttesnek nem csupán énekese, de vezetője, billentyűse és dalszerzője is – az előkészületekkel kapcsolatban elárulta, hogy bár számtalan meglepetést tartogatnak, nagyobb újításokra most nem készülnek, azt fogják játszani, amit a közönség már megszokott és vár.



„Aki a mi zenénket szereti, azok általában érzelmes emberek, nagy szívük, nagy lelkük van. A klasszikus slágereket várják, amelyek felidézik fiatalságukat, segítenek visszamenni régmúlt időkbe, a szép emlékek közé.”– mesélte Balázs Fecó. „Sokat gondolkodtunk a fiúkkal, hogy a koncertre kell-e bármiféle átütő változás, de végül mindannyian egyetértettünk abban, hogy ami évtizedeken át jól bevált, azon nem érdemes változtatni. Mi a közönségünknek azt adjuk, amit szeret, amire vár.” – tette hozzá. A számtalan művészeti díjjal elismert, sokoldalú énekest és kultikus bandáját a tavaszi nagy koncerten a szimfónikus oldalról a Magyar Virtuózok Kamarazenekar zenekar egészíti ki. A produkcióról a show elengedhetetlen kellékei sem hiányoznak majd. Az együttes kiemelkedő látványtechnikával lép színpadra, amelynek során pirotechnikai és egyéb látvány megoldásokkal fokozzák a zenei élményt. További információk: www.koncert.hu/koncert/koral Jegyek: jegy.hu [2018.04.25.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Rode NT-1A uj kondenzatoros mikrofon hangosítás/cucc [2018.04.20.]

