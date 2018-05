Új Jason Mraz dal érkezett - mutatjuk a Have it all remekművet A közelmúlt eseményei arra késztették az előadót, hogy életre keltse ezeket, és dal formájában adja tovább mondanivalójá Az amerikai Grammy-díj nyertes énekes-dalszerző új felvétele felemelő, pozitív üzenetet és áldást hordoz, amelyet Jason 2012-ben kapott egy buddhista szerzetestől Mianmarban.



A közelmúlt eseményei arra késztették az előadót, hogy életre keltse ezeket, és dal formájában adja tovább mondanivalóját. A „Have It All”-ról így nyilatkozott a világsztár: „Az utóbbi években nagyon sok frusztrált, dühös, sőt, szomorú dalt is írtam, de egyiket sem szerettem volna kiadni.



A „Have It All” reményteli üzenete kitűnt a többi közül, segített gyógyulni és továbblépni. A szerzemény egy popdalnak álcázott áldás, amit tovább kell adni és másokkal is meg kell osztani.” A nemzetközileg elismert előadó az elmúlt évek alatt óriási rajongótáborra tett szert.



Legnépszerűbb számát, az „I'm Yours"-t csak Spotify-on több, mint 450 milliószor hallgatták meg, a dal hivatalos videoklipjét pedig közel 400 millióan látták eddig.