Először lép fel Magyarországon az Armored Saint Az Armored Saint életműve csúcspontjával, a Symbol Of Salvationnel idén ősszel ellátogat néhány kiemelt helyszínre, köztük pedig a zenekar több évtizedes történetében először, Budapesten is hallhatjuk elejétől a végéig a klasszikus lemez dalait november 8-án az A38 Hajón. Az Armored Saint életműve csúcspontjával, a Symbol Of Salvationnel idén ősszel ellátogat néhány kiemelt helyszínre, köztük pedig a zenekar több évtizedes történetében először, Budapesten is hallhatjuk elejétől a végéig a klasszikus lemez dalait november 8-án az A38 Hajón. A Los Angeles-i zenekar ott volt a heavy-metál születésénél és bár nem értek el akkora sikereket, mint társaik, a Metallica vagy a Slayer – előbbi ráadásul az énekesüket meg is próbálta átcsábítani, aki végül marad azokkal a srácokkal, akikkel közösen nőtt fel – a banda azonban kultikusnak számít az ínyencek körében. A zenekar történetét több feloszlás, majd újrakezdés jellemzi. A banda a 2000-es évek elején szállt be újra az alkotásba, azóta több nagylemezt is megjelentettek, most azonban karrierjük remekművével, a Symbol Of Salvationnel kelnek útra Európában. A Symbol Of Salvation a zenekar legklasszikusabb albuma, történetéhez egy szomorú tragédia köthető. A demó írása és felvétele közben ugyanis gitárosuknál, Dave Prichard-nál leukémiát állapítottak meg, a betegség pedig sajnos még a felvételek kezdete előtt legyűrte Dave-et. A lemez rögzítését végül Phil Sandoval fejezték be, az albumot pedig Dave Prichard emlékének ajánlották, akinek játékát a Tainted Past c. dalban még hallhatjuk. Most, a nagyszerű számok és Dave emléke előtt adózva a zenekar egy az egyben végigjátssza a Symbol Of Salvation dalait.



A néhány kiemelt helyszín között pedig Budapest is szerepel, így november 8-án az A38 Hajón a történelem során először hallhatjuk élőben az Armored Saintet. [2018.05.02.]

