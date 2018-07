Budapestre érkezik a Crvena Jabuka 2019 szeptember 8-án a Balkán Partyk történetében másodszor lép színpadra a szarajevói Crvena Jabuka zenekar Budapesten. A rendezvénysorozat az elmúlt években olyan legendákat hozott el a magyar fővárosba, mint Željko Bebek, Zdravko Čolić, Plavi Orkestar, Magazin, vagy a Bajaga i Instruktori. A Crvena Jabukat senkinek nem kell bemutatni, hiszen három évvel ezelőtt már hetekkel a koncertet megelőzően elfogytak a jegyek. Az egyik legnépszerűbb szarajevói együttes 33 éve folyamatosan működik és az őket ért tragédiák ellenére ontja magából a nagyobbnál nagyobb slágereket. Egy évvel alakulása után a Crvena Jabuka – úton egy mostari koncertre – autóbalesetet szenvedett, melynek során az együttes két tagja életét vesztette. Ennek feldolgozása, valamint a jugoszláv háború nehézségei után a 90-es években álltak újra össze, azóta lényegében évente-kétévente adnak ki albumot és a mai napig aktívan koncerteznek, pályafutásuk során többek között Amerikát és Kanadát is meghódították. 2000-ben rögzített Sve Što Sanjam (Minden, amiről álmodok) című albumával a zenekar aztán váratlan sikert aratott: a lemez olyan slágereket tartalmazott, mint például a Ti si lijepa, vagy a Tvoga srca vrata. Koncertjeik repertoárja éppúgy tartalmazza a 2000-es évek sikereit, mint a mindenki által ismert legendás slágereket: Bacila je sve niz rijeku, Bjezi kiso s’ prozora, To mi radi, Ima nesto od srca do srca, Tuga, ti i ja, Zovu nas ulice, Volio bih da si tu. A Crvena Jabuka koncertje után ez alkalommal is hajnalig tart a balkáni őrület, a hangulatért most is DJ Macsity felel majd, míg a déli gasztro-hangulatot a Balkan Grill csapata biztosítja. A jegyek már most rohamosan fogynak, ezért érdemes időben felkeresni a szervezőket, ha nem akarunk lemaradni a Balkán-félsziget egyik legmeghatározóbb zenei korszakáról. Bővebb információ az esemény hivatalos oldalán, ITT elérhető! Fülöp Dóra / Balkán Party [2018.07.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Zenésztársakat! zenész [2018.07.25.]

Szórakoztató zene - party/mulatós műfaj zenész [2018.07.22.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu