Képgalériák • CseRihanna koncert Minden CseRihanna koncert a világ legjobb CseRihanna koncertje! Úgy bizony és a banda ezt ismét be is bizonyította! Az Ördögkatlan fesztivál második napja sajnos némi esővel telt, de a fesztiválozó közönséget ez sem ejtette kétségbe. Este Nagyharsányban, az Árokpart színpadon a CseRihannák nevű formáció lépett fel. A pécsiek által már méltán ismert banda zenei sokszínűsége mellett ironikus humorával lepi meg minden egyes alkalommal a koncertre látogatókat és úgy vélem, most még óvatosan fogalmaztam. A következő interjúból kiderül, milyen mókás mis banda is ők. Mióta létezik a banda és mi a műfaji besorolásotok saját magatok szerint? 2015 április 18-án volt az első próbánk, a Hableány című számmal robbantunk be egymás köztudatába. Az első két évben még csak hárman voltunk, a következő években 0 és nyolc között ingadozott a tagszám. Jelenleg haten vagyunk. Érdekesség, hogy ez pont kétszer annyi, mint 2015 április 18-án, azaz kettővel több, mintha négyen lettünk volna. Mindig nehéz megfogalmazni a műfajunkat, hiszen az együttesünk tagjai képtelenek egyazon stílusban operálni, az ironikus ethno pop az egyetlen helytálló definíció. Mit élveztek legjobban a közös munkában? Hogy telik egy próba? Dzsipo: Koncepcionálisan helytelenítem a sok cigiszünetet. Zita: Azt szeretem a legjobban, hogy a Dani nem tud kevesebb energiát beletenni a zenekarba. Dani: Azt utálom a legjobban, hogy nem tudok kevesebbet beletenni a zenekarba és kevés a cigiszünet. Kaló: Mindig azon gondolkodom, épp melyik számot játszuk és én mit csinálok benne. Mimi: Szeretnék odáig fejlődni ebben a formációban, hogy ne felejtsem el bekapcsolni a basszusgitárt, mielőtt játszanom kéne rajta, de erre kevés az esély, mert nem járok próbákra. Hanna: Mióta én beatboxolok, nincs szükségem capo-ra, és ez szerintem óriási fejlődés. Mi az eddigi legjobb koncertélményetek? A 2017-es ördögkatlan fesztivál, mint koncertélmény, ott éreztük igazán először, hogy mennyire meg lehet mozgatni tömegeket a zenénkkel. Másik nagy élményünk a vértesszőlősi UbikFarm, ahol 4 fős közönségünkből hatan kecskék voltak. Miért szerettek a Katlanra járni? Mitől különleges szerintetek ez a fesztivál? Mert ingyen hetijegyet kapunk, főként. Vicc nélkül, tök nagy megtiszteltetés, hogy van egy ennyire minőségi fesztivál, ahova nem nekünk kell bekuncsorogni magunkat, hanem már számítanak ránk. Az Árokpartos koncertek mellett bárhova mentünk gerillázni a katlan alatt, mindenhol nagy szeretettel fogadtak minket. Imádjuk az összes jófej katlanozót! Mikor majd óriási sztárok lesztek mi lesz a rigolyátok, őrült kívánságotok, amitől majd kitépheti a haját a színpadmester? Amíg erre a kérdésre keressük a választ, a konszenzus hiányából kifolyólag már megint feloszlott a zenekar, szóval a kérdés irrelevánssá vált. Ha választhatnátok egy zenekart a világon (akár már nem köztünk lévő) és közös számot kellene alkotnotok vele, miről szólna a dal? A Focus zenekar Hocus Pocus című klasszikusát szeretnénk feldolgozni Fatimával. Kékesi"Mandarin" Alexandra [2018.08.04.]

