Kiderült a Szegedi Szabadtéri 2019-es műsora Plusz egy hétvégét kapnak a Szegedi Szabadtéri látogatói: a 2019-es évad már június 21-én elindul. A Dóm téren a Hullámzó világ, a We will rock you, a Szerelmes Shakespeare, az Aida és a Titanic kerül színre. A megújult újszegedi színpadon pedig a Don Juant, a Koldusoperát, valamint a Hófehérke és a hét törpét mutatják be. A Szegedi Szabadtéri új, 2019-es évada a Magyar Nemzeti Táncegyütessel való koprodukciós előadással indul a megszokottnál egy héttel hamarabb, június 21-én és 22-én. A Hullámzó világ című kétrészes táncjáték tisztelgés a város előtt: a Szöged népe című első rész megidézi a 140 éve történt nagy szegedi árvíz eseményeit, a Betyárvilág pedig Rózsa Sándor korát. Fergeteges Queen-musical érkezik két hétvégre: június 28-án, 29-én és július 5-én, 6-án láthatja a közönség a Dóm téren We Will Rock You-t. Olyan slágerek csendülnek fel a darabban, mint a Radio Ga-Ga, a Somebody To Love, a Bohemian Rhapsody, a We Are The Champions és természetesen a címadó dal, a We will rock you! A Queen-musicalt tavaly mutatták be először Magyarországon, a PS Produkció jóvoltából, az előadás rendezésével Cornelius Baltust bízták meg. A Shakespeare-sorozat egy közkedvelt romantikus vígjátékkal folytatódik: a Szerelmes Shakespeare érkezik július 12-én és 13-án a Dóm térre. A Madách Színház vendégjátékát a Szabadtéri több sikeres előadását jegyző Szirtes Tamás rendezte. A hétszeres Oscar-díjas film alapján készült darab megidézi a drámaóriás alakját, és feleleveníti a Rómeó és Júliát életre keltő szerelem történetét. Az évad közepére kerül 2019-ben az operabemutató: július 26-án és 27-én láthatja a közönség Verdi csodálatos művét, az Aidát. Különleges jubileumot ünnepel ez a darab – éppen 80 éve, 1939-ben mutatták be először a Dóm téren. A Dóm téri előadások sorát egy olyan musical zárja, melynek történelmi háttere a mai napig nem hagyja nyugodni a közönséget. A Titanic hazai ősbemutatójának ad helyet a Szabadtéri augusztus 9-én, majd ez követően még négy estén láthatják: augusztus 10-én, 11-én, 16-án és 17-én. A Broadway-sikert arató musicalt öt Tony-díjra jelölték, és el is nyerte mindet, köztük a legjobb musicalnek járó elismerést. A 2019-es évadra már lezárul az Újszegedi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója is: július 19-én, 20-án és 21-én egy újabb Moliére-komédia, a Don Juan avatja fel a megújult játszóhelyet. Nemcsak külsőleg, hanem befogadott műfajait tekintve is megújul az újszegedi színpad. Augusztus 2-án, 3-án és 4-én az eddig megszokott prózai előadások mellett bemutatják a Koldusoperát, amelyet még sosem játszottak a Szabadtérin. Brechtnek ez a humorban és iróniában gazdag zenés darab hozta meg a 90 éve töretlen sikert – a mai napig ismerősen cseng sokaknak a Cápadal, vagy a főszereplő, Bicska Maxi neve. Jövőre azoknak sem kell lemondani a Szabadtéri-élményről, akik családostól jönnének: augusztus 16-tól 19-ig négy estén át láthatják az újszegedi színpadon a Hófehérke és a hét törpe című családi mesebalettet. Kocsák Tibor és Harangozó Gyula darabja nemcsak az Operaházban aratott nagy sikert, hanem külföldön is: Európától Ausztráliáig láthatták, és 2012-ben a hongkongi művészeti fesztivál nyitódarabja volt. A Szabadtérire a Hófehérke új, saját premierként érkezik. Az előadásokat direkt egy órával hamarabb, este 8-kor kezdjük a kisebbek kedvéért. A 2019-es évad meghirdetésével egyidőben az új produkciókra szóló jegyek értékesítése is megkezdődött. Az első 60 jegyvásárlót, aki személyesen váltja meg a jövő évadra szóló belépőjét, páros állójeggyel lepjük meg az idei Apáca Showra!



