Apáca Show-ból nincs olyan, hogy elég! Újabb előadást jelentettek be a szervezők Hónapokkal a bemutató előtt egymás után kell bejelenteni a plusz előadásokat, olyan gyorsan kapkodják a jegyeket a szuperprodukcióra. Most az augusztus 20-i napot nyitották meg a szervezők. Meghirdették a Szabadtéri kis színpadának nyári műsorát is, az Úrhatnám polgár kerül színre, Molière-től, Parti Nagy Lajos átiratában. Eredetileg öt estét terveztek az idei Szegedi Szabadtéri Játékok utolsó bemutatójából, az Apáca Show-ból, de az óriási érdeklődésre tekintettel időközben meghirdették a hatodik előadást is. Viszont ezzel sem tudták csillapítani a nézők musicaléhségét, így ismét új dátumot kellett beiktatni a műsorba. A hetedik, augusztus 20-i előadásnapra mától válthatók meg a jegyek a Fesztivál Jegyirodán és online is. Nem véletlen a kiemelt érdeklődés: a filmvilág egyik legnépszerűbb vígjátékának színpadi változata most először lesz látható Magyarországon. A musical, melynek a filmhez képest új zenéjét az Oscar-díjas Alan Menken szerezte, eddig 18 országban több mint 6millió embert nyűgözött le. Többek közt a Broadway és a Westend közönsége is teljesen odavan érte. A soul- és diszkó-dallamokkal fűszerezett darabot Szente Vajk rendezi. A főbb szerepeket Feke Pál, Alföldi Róbert, Peller Anna, Sári Évi és Molnár Piroska alakítják a Dóm tér színpadán. A kisszínpad műsora is megvan Új produkciót is hirdetett a mai nappal a Szabadtéri. Moliére népszerű komédiája, az Úrhatnám polgár kerül színre július 20-án, 21-én és 22-én. Parti Nagy Lajos nyelvi leleményekkel tarkított átiratában élvezhetik a nézők a darabot. Az alkotócsapat már ismerős lehet a szegedieknek, hiszen a szereplők és a rendező Herczeg T. Tamás nem először dolgoznak együtt. A REÖK Stúdiószínpadon nagy sikerrel mutatta be ugyanez a stáb 2017 tavaszán a Tartuffe-öt, ugyancsak Parti Nagy verziójában. Az újszegedi liget rekonstrukciója miatt, a tavalyi évhez hasonlóan a REÖK Szabadtéri Színpadon láthatják a nézők az előadást.



