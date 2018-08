Ma este indul egy érdekes, új műsor a zenei csatornán - ismerd meg az élet dalos oldalát Indul az élet dalos oldala a Zenebutikon. Ma este útjára indul a TV2 Csoport Zenebutik csatornáján „Az élet dalos oldala” zenei tematikájú reality műsor; ahol zeneszerzők, producerek életébe nyerhetnek bepillantást a nézők. A színpadi csillogáson túli élet, a nem is olyan szürke hétköznapok, viták, küzdelmek, harcok kerülnek képernyőre… - olvasható a műsorajánlóban. Ha a fenti videós előzetest alaposan megnézzük, akkor találkozhatunk ismert és kevésbé ismert arcokkal is egyaránt. Aki talán ismerős lehet az ajánlóból sokaknak, Polgár Peti humorista-előadóművész, „Dred” Bíró Zsolt producer-előadóművész a Dred és Dorisformációból, Lombos Márton (alias „Lombos Úr”) dalszövegíró-előadóművész, valamint az egzotikus szépségű és nevű énekesnő CocoTia. Bár a műsorról egyelőre még keveset lehet hallani és olvasni, de az internet bugyraiban való némi kutakodás után rátalálhatunk az alábbi Facebook posztra és videóra, amiben kiderül, hogy a fent felsorolt utóbbi két név (CocoTia és Lombos úr) Hársházi Szabi dalszerző-producer oldalán lesznek láthatóak a műsorban: Sőt mi több úgy tűnik, a szépséges CocoTia egy pillanatra megmutatja bájait is!!! ;-) Hétköznapokon esténként 22:10-kor lesz látható a műsor a Zenebutik képernyőjén. Ha valakinek túl késői az időpont az másnap délután 14:00-tól újra nézheti az elmulasztott adásokat, valamint szombat és vasárnap délelőttönként szintén. [2018.08.13.] Megosztom: