Jubileumi headliner turnéval jön a Lord Of The Lost! Jubileumi turnéra indul a német Lord Of The Lost: Az Iron Maiden turné, a nagysikerű, év eleji „Blood & Glitter” album és az éppen zajló 2023-as Eurovíziós Dalfesztivál után jubileumi turnéval koronázza meg munkásságát a német csapat. Több mint 500 koncert közel 40 országban, 8 studio lemez, 3, nagyzenekarral közös album és majd' 60 videóklip. A Lord Of The Lost egy kreatív erőmű, amely önerőből és mindig a saját útját járva, magát nem beleszorítva egyetlen stílusba immáron 15 éve a pályán. A Chris Harms vezette brigád az album címadó tételével, a Blood & Glitter dallal Németországot képviseli az idei Euróvíziós Dalfesztiválon. Május 13-án a döntőben a Lord Of The Lost-nak szoríthatnak a rajongók. A Liverpoolban zajló esemény után pedig rögtön az Iron Maiden nyári bulijaira csatlakozik be a Lord Of The Lost.



Az idei sűrű év után a jövő évi önálló LOTL turné izgalmasnak ígérkezik, az április 18-i budapesti koncert erősen ajánlott!



A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és az EXTRATOURS bemutatja:

Lord Of The Lost - 15 YEARS OF LORD OF THE LOST

2024.04.18.

Barba Negra

