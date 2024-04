Maiden feldolgozással és lendületes vendégzenekarral térnek vissza a paródia metal olasz mesterei

„Kezdünk megöregedni, úgyhogy ne hagyd ki ezt a turnét” – ezzel az őszinte figyelmeztetéssel hirdette meg tavaszi koncertjeit a Nanowar of Steel. Budapesten április 26-án játszanak a Barba Negrában, előttük pedig egy másik kiváló olasz zenekar, a Trick or Treat mutatja be power metal zenéjét.

Új videójában vörösbe öltözik a Nanowar of Steel. A Das Rote Pferd (a piros ló) a németek (név szerint Markus Becker) egyik népszerű slágerét ülteti át az olasz paródia metalosok utánozhatatlan stílusába. Nanowarék szerint ez a „legnagyobb cringe” videójuk a legnagyobb cringe feldolgozáshoz, amit valaha készítettek, de próbáljunk csak meg nem táncra perdülni és dudorászni a refrént már az első hallgatáskor.

Afraid To Shoot Into The Eyes Of A Stranger In A Strange Land címet adták ennek a dalnak, és lényegében a teljes Maiden életművet letudják vele. Ezt megelőzően nem más, mint az Iron Maiden volt soron: márciusban az olaszok a beszédescímet adták ennek a dalnak, és lényegében a teljes Maiden életművet letudják vele.

A Nanowar Of Steel két évtizedes működése alatt sok milliós youtube nézettséget ért el, és paródiával nyakonöntött heavy metaljukkal sok emberhez vitték közelebb a műfajt. Ötödik nagylemezük a tavalyi Dislike To False Metal, amin 10 különböző stílusú, de egyaránt mesterien hangszerelt, és persze nagyon vicces nóta hallható, egészségtudatos, bitcoinra vadászó kalózokról, vagy éppen az 1994-es olasz-brazil vb-döntőről.

A lemezzel éppen egy éve már jártak Budapesten, de a remek színpadi gegekből sosem elég, ráadásul a turné címe arra is utal, hogy ez akár az utolsó koncertjük is lehet, hiszen „kezdenek megöregedni”. Ráadásul most egy szintén olasz power metal zenekar, az Alessandro Conti (Luca Turilli’s Rhapsody) nevével fémjelzett Trick or Treat is velük tart: a 2002-ben Helloween tribute-ként indultak, később pedig a műfaj egyik legkedveltebb olasz képviselőjévé váltak, akik éppen a Helloweennel vagy a Straovarius-szal is turnéztak. Friss lemezük a Creepy Symphonies, és a címadó dal klipjéből az is kiderül, hogy egy kis bolondozásért nekik sem kell a szomszédba menni…

A Concerto Music bemutatja: „We Are Getting Old, Don’t Miss This Tour” 2024

2024. április 26., péntek 19 óra

Budapest, Barba Negra

Nanowar of Steel, Trick or Treat koncertek

Belépő: elővételben 7500, a koncert napján 8000 Ft.

Jegyek

[2024.04.16.]