Tisztújítás a Színházi Dolgozók Szakszervezetében Jelentősen megújult a színházi szakmák egyetlen országosan reprezentatív szakszervezete, az idén 105 éves Színházi Dolgozók Szakszervezetének (SzíDoSz) országos vezetősége, miután a 2024. április 8-án, hétfőn megtartott tisztújító küldöttgyűlésen megválasztották az új országos ügyvezető elnökséget. A következő öt évben országos elnökként Savanyu Gergely, a soproni Petőfi Színház színművésze, a soproni alapszervezet elnöke irányítja a 17 fős elnökséget. A két országos alelnök Makranczi Zalán színművész, a szinkron alapszervezet alelnöke és Kovács Éva Rebecca színművész, a szabadfoglalkozású művészek alapszervezetének titkára lett. Az elnökségi tagok többsége is kicserélődött. Az új elnökség programjában az érdekképviseleti funkció megerősítése szerepel az első helyen. A küldöttgyűlésen az alapszervezetek képviseletében 46 küldött vett részt. A kongresszus elején Mihályi Győző leköszönő elnök összefoglalta az elmúlt 5 éves ciklus legfontosabb ügyeit, melyek között a művészi életpályamodell előkészítése és a COVID-járvány gazdasági hatásainak leküzdése komoly hangsúlyt kapott. A küldöttek elfogadták az elnöki beszámolót, valamint a szakszervezet 2023-as pénzügyi beszámolóját is. A küldöttgyűlés módosította a szakszervezet alapszabályát, amelynek értelmében a jövőben nem csak a küldöttek közül lehet elnökségi tagokat választani, hanem a szakszervezet bármelyik tagja jelölhető lesz a tisztségekre. A tisztújításon 4 elnökjelölt – Mihályi Győző színművész eddigi elnök, Detre Annamária színművész, Rónai Pál karmester és Savanyu Gergely színművész – indult. Az új elnök Savanyu Gergely a szavazatok 87%-át megszerezve látja el a jövőben a szakszervezet vezetését. A két alelnöki posztra a küldöttek szintén négy színművészt - Detre Annamáriát, Kovács Éva Rebeccát, Makranczi Zalát és Pálos Zsuzsát- jelölték. Kovács Éva Rebecca és Makranczi Zalán szerezték meg a szavazatok közel 90 %-át, így ők lettek a SzíDoSz alelnökei. A 14 elnökségi tagsági pozícióra 31-en kaptak jelölést. Elnökségi tagoknak Pregitzer Fruzsinát a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, Peller Károlyt és Czeglédi Ákost az Operettszínház, Zoltán Áront a Vígszínház, Kolnai Kovács Gergelyt a Győri Nemzeti Színház, Kósa Bélát a kaposvári Csiky Gergely Színház, Juhász Ibolyát a Budapest Bábszínház, Sipos László Márkot a szombathelyi Weöres Sándor Színház színművészét, Császár Angela színművészt, Engelbrecht Patrikot a Győri Balett táncművészét, Egressy G. Tamást a szinkron alapszervezet elnökét, Szabó Andreát a Pesti Magyar Színház öltöztetőtárának vezetőjét, Stefanik Sándort a Szegedi Nemzeti Színház főügyelőjét és Izsó Katalint a Fertőrákosi Barlangszínház egykori projektmenedzserét választották meg. Valamennyien a szavazatok több mint kétharmadával nyertek mandátumot. Ellenszavazat nélkül választották meg a szakszervezet pénzügyeinek intézésére Pucsekné Bálint Gyöngyit, aki eddig is a SzíDoSz főpénztárnoka volt. Savanyu Gergely megválasztott elnök székfoglalójában megköszönte az eddigi vezetőség munkáját és külön köszönetet mondott Mihályi Győzőnek az elmúlt 10 évben végzett tevékenységéért, amelyben olyan kezdeményezések is születtek, amiket az új elnökség is büszkén támogat. Az új elnök elmondta, hogy az eddigieknél hangsúlyosabb szerepet szán az érdekképviseleti munkának, különösen fontosnak tartja, hogy a készülő új kulturális törvény kapcsán aktív párbeszédet kezdjen a szakszervezet a minisztériummal és a testvérszervezetekkel. Örömét fejezte ki, hogy a küldöttek egy – az elnökségi tagok átlagéletkorát tekintve – fiatalabb és energikus ügyvezető elnökséget állítottak össze. Az elnök tervei szerint az új elnökség működését átalakítja és az elnökségi tagok szakterületekért, illetve földrajzi egységekért fognak felelni. A következő fél évben az elnökség az összes színházat felkeresi, mivel a hatékonyság növelése érdekében fel kívánják hívni a kollégák figyelmét arra, hogy a szakszervezet csak akkor tud eredményesen működni, akkor nő a súlya a tárgyalásokon, ha minél többen csatlakoznak az alapszervezetekhez. Az új elnökség a küldöttgyűlés után tartott alakuló ülésén megerősítette ügyvezető titkári posztján, az április elsején kinevezett Kálóczi Orsolyát. Az új elnökség az érdemi munkát az átadás-átvétel lebonyolítása után, várhatóan május első hetében kezdi meg. A sajtóközleményt készítette: Savanyu Gergely elnök, Kovács Éva Rebecca alelnök, Makranczi Zalán alelnök

Kiadja: Kálóczi Orsolya ügyvezető titkár

Fotó: Színházi Dolgozók Szakszervezete [2024.04.15.]

