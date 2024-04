Sándor Péter főszereplésével látható a Jó estét nyár, jó estét szerelem Júniusban négy alkalommal látható Fejes Endre és Presser Gábor zenés drámája, a Jó estét nyár, jó estét szerelem. Az idén 70 éves Gyöngyösi Játékszín előadásával Abonyban, Ózdon, Hatvanban és Gyöngyösön találkozhat majd a közönség, vendégművészként Sándor Péter csatlakozik a társulathoz. Különös, szenvedéllyel teli történetet álmodott színpadra a Gyöngyösi Játékszín amatőr színészeinek közreműködésével Gyurosovits-Petheő Csilla, aki rendezésével a 21. században is fontos és aktuális kérdésekre keresi a választ. A megtörtént gyilkosságot feldolgozó Fejes Endre-regény, valamint az abból írt 1977-es zenés dráma a vígszínházi ősbemutató óta igazi klasszikussá vált. De vajon mit üzen a ma emberének közel 50 év távlatából? Az önmagát másnak – görög diplomatának – kiadó, lányokat szédítő fiú, Viktor, szinte alig különbözik a mostani fiataloktól. Tragédiája abban gyökerezik, hogy többnek akar látszani másoknál, és saját magával is el szeretné hitetni, hogy ő nem olyan, mint a környezetében élők. Célja eléréséhez pedig minden rendelkezésére álló eszközt bevet. Nincs ez másként most, a filterek és influenszerek világában sem, ahol a hazug csillogás diktálja, hogy kik legyünk valójában. Mindkét esetben felmerül a kérdés: hol marad vagy hová tűnik közben az Ember, és mennyiben felelős a társadalom a következményekért? A tragédiába torkolló történetet, amelyből nem hiányozhatnak sem a vidám, sem a meghökkentő pillanatok, Presser Gábor zenéje teszi teljessé. Dalszöveg konzultáns Sztevanovity Dusán volt. Az újragondolt előadást 2023 júliusában mutatta be a Gyöngyösi Játékszín, a premier óta eltelt egy évben pedig a darab mit sem vesztett aktualitásából. Most a társulat ezzel a produkcióval indítja a nyarat, négy helyszínen mutatva be a Jó estét nyár, jó estét szerelmet. A Fiú szerepében ezúttal is – csakúgy, mint az első előadáson – Sándor Péter látható, aki ismét megmutathatja egy másik arcát, hiszen a zenés darabokhoz képest nagyobb hangsúlyt kapó prózai jelenetek másfajta játékmódot kívánnak, mint az énekesi feladatok.



A Jó estét nyár, jó estét szerelem június 7-én Abonyban, június 8-án Ózdon, június 29-én Hatvanban, június 30-án pedig a bemutató helyszínén, Gyöngyösön kerül színre. Az első két előadásra jegyek már kaphatók a helyszínen, valamint a Tixa rendszerében.

Abony

Ózd A Jó estét nyár, jó estét szerelem szereposztása:

Fiú: Sándor Péter, kétszeres Honthy-díjas, Gundel-díjas színművész

Katalin: Fliszár Odett

Ilona: Roszkopál Noémi

Veronika: Bartha Bernadett

Zsuzsanna: Lukovszki Judit

További szerepekben: Bánkuti Csilla, Berkóné Krigovszki Nóra, Bognár Diána, Burik Bianka, Farkas Sándor, Griznerné Bartha Erika, Görbicz Réka, Gyurosovits-Petheő Csilla, Jónás Ádám (m.v.), Kovács Péter (m.v.), Lónyai Linda, Molnár László, Nagy Mária, Nyilas Kevin Alex, Sztaniszláv Solt

Rendezte: Gyurosovits-Petheő Csilla

Zenei alapok: Jánoki Márió

Technikai segítők: Felsőbányai Attila, Bene Attila, Szuh Ákos

Díszletes segítők: Répás János és Répás Márió Fotó: Benei László [2024.04.15.]

SÜRGŐS HITELEK egyéb [2024.04.13.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu