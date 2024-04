Rita Ora is Debrecenbe jön!

Az idei Campus Fesztivál első nemzetközi neveit februárban jelentették be: akkor derült ki, hogy Debrecenbe jön a Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Solveig, a Mando Diao, a Danko Jones, Gayle és a trinidadi reggae-dancehall énekesnő Queen Omega is. Ezt a névsort mától Rita Ora koronázza meg, a koszovói származású popsztár, a Campus zárónapjának fő fellépője lesz, így a Nagyszínpadnál olyan slágerekre készülhetnek a fesztiválozók mint a ’Body On Me’, az ’I Will Never Let You Down’, vagy a 372 milliós megtekintésnél járó ’Anywhere’, vagy az 550 milliót is meghaladó ’Let You Love Me’.

A folyamatosan slágerekkel jelentkező popdíva megélhette, hogy Aviciivel közös dalt írhasson, de Liam Payne, Chris Brown és az elmúlt években a Campuson is nagy sikerrel fellépő Tiësto és Robin Schulz neve is megtalálható a legnépszerűbb dalai mellett. Láthattuk már mentorként a brit Voice-ban és az X-Faktorban, sőt mára kiderült, hogy színészként is megállja a helyét.

Ami a hazai felhozatalt illeti, a magyar előadók színe-java idén is jelen lesz a Nagyerdőn. Azahriah, Majka, Tankcsapda, ByeAlex és a Slepp, Rúzsa Magdi, csak néhány név a több száz program közül.

2024. július 24. és július 28. között újra jön a Campus Fesztivál, hazánk egyik legnagyobb nyári könnyűzenei és kulturális rendezvénye és ahogy ez már megszokott – 2024-ben is élményekben gazdag fesztivál várható Debrecenben. Elég csak megemlíteni a Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem által közösen szervezett Egyetemi Európai Játékokat, amelynek záróünnepsége a Campus Fesztivál nyitónapján, a fesztivál területén lesz. Ez az egybeesés eddig soha nem látott elemekkel színesíti tovább az idei fesztivált, a pontos részletekről később számolnak be a szervezők. És ha már egyetem: szintén július 24-én válnak nyilvánossá a felsőoktatási ponthatárok, így az országos Pont Ott Partik központi helyszíne is a debreceni Campus Fesztivál lesz.



