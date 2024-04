Ősszel a Barba Negrában koncertezik az Ossian 2024. szeptember 14-én tartja fővárosi koncertjét az idei esztendő elején új nagylemezzel jelentkezett Ossian. A Paksi Endre vezette zenekar Angyalok és Emberek címmel napvilágot látott albuma megjelenése után szinte azonnal aranylemezzé nemesedett, és kirobbanthatatlan a Mahasz Top 40-es lista első, illetve második helyéről! Ennek a friss dalcsokornak az élő bemutatására kerül sor a nyár végi / kora őszi estén, de természetesen a kihagyhatatlan Ossian himnuszok sem maradnak majd el. Paksi Endre meghívója:

“Hosszú évek-évtizedek hagyománya az évente egyszer megrendezésre kerülő budapesti Ossianosok Találkozója, idén szeptember 14-én várunk óriási szeretettel Minden Régi és Új Barátot!!! Régi, új és legújabb dalokkal, hatalmas örömmel és lelkesedéssel várjuk a napot, addig is Csak a Jót Mindenkinek!!!” Jegyek Az Angyalok és Emberek CD egy 24 oldalas - exkluzív interjúkat (Paksi Endre, Rubcsics Richárd, Ádám Attila), két posztert, és egy lemezismertetőt tartalmazó - tematikus H-Music magazinnal együtt jelent meg. A CD+magazin kombó elérhető a Relay és InMedio újságosoknál, 150 nagyobb benzinkút újságos részlegén, illetve az Auchan áruházakban, valamint a MediaMarkt üzletekben, a lemezboltokban, és a zenekar koncertjein. De természetesen továbbra is rendelhető akár LP-n, további sok-sok Ossian relikvia mellett a kiadói shopból is. A zenekar a hétvégén indítja 2024-es nyári koncertsorozatát, alapos turnékört állítottak össze idén is - az alábbi helyszíneken már biztosan lehet velük találkozni: 04.20. Jászberény / Szabadtéri Színpad

04.26. Szentes / Megyeháza Udvara

04.27. Zalakaros / Karos Korzó

05.18. Győr / Bridge Garden

05.25. Nyíregyháza / FŐHE - Nyíregyházi Egyetem Sportpályák

06.15. Sárvár / Nádasdy vár

06.22. Máréfalva (Erdély) / Cekend tető

06.28. Kosd / Völgyfesztivál

07.12. Dévaványa / Városnapok

07.13. Tiszaföldvár / Griff Motoros Találkozó

07.14. Dunaújváros / Rockmaraton

07.19. Szászrégen (Erdély) / Városnapok

07.27. Debrecen / Campus Fesztivál

07.31. Székesfehérvár / Fezen

08.09. Fonyód / Rockbalaton

08.10. Esztergom / Fesztiválsziget

08.17. Kecskemét / Ápoló Klub Szabadtéri Színpad

08.30. Alsóörs / Tábor Fesztivál

08.31. Hajdúnánás / Moto-Rock Weekend

09.06. Újszász / Városnap

09.14. Budapest / Barba Negra

09.21. Eger / Szépasszonyvölgy - Szabadtéri Színpad

10.12. Békéscsaba / Csabagyöngye Kulturális Központ

11.09. Pécs / Expo Center

11.16. Szombathely / Agora Művelődési és Sportház

11.22. Balatonfüred / Művelődési Ház és Konferenciaközpont

12.07. Debrecen / Lovarda

12.29. Tatabánya / Sportcsarnok



A zenekar a YouTube-on is nagyot megy, szinte hétről-hétre lépi át egy-egy daluk a sok milliós nézettséget. Csak a legutóbbiakat kiemelve: a Ha te ott leszel velem már több, mint 9+2 millióval, a Gyönyörű Bolond 10 millióval, a Soha nem lehet 4 millióval büszkélkedhet. H-Music Hungary [2024.04.16.]