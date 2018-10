Kapcsolatok • José Carreras José Carreras Budapesten lép fel - jegyek itt José Carreras Budapesten lép fel. A nagyszabású gálakoncert a Papp László Budapest Sportarénában lesz 2018. december 19-én. 1990-ben három hihetetlenül tehetséges tenor újra gondolta és megreformálta a komolyzenei koncert fogalmát: José Carreras & Plácido Domingó & Luciano Pavarotti ! Az öltet gazda José Carreras volt! A Három Tenor, igazi legendává vált. A katalán csodatenor tavaly elbúcsúzott a földrészeken átívelő turnéktól, de örömünkre a színpadtól nem. José Carreras többször fellépett már Budapesten, idén decemberben exclusive gálakoncerttel kedveskedik a magyar rajongóknak. Kétség kívül Ő a világ egyik leghíresebb, legkiválóbb tenorja. Évtizedek óta történelmet ír, a színpad nagy pillanatainak mestere, imád szenvedélyesen, érzelmesen énekelni, az egész élete a zene. Ő „A halk hangok sztárja” minden idők egyik legnagyobb Don Joséja és nem utolsó sorban A Három Tenor egyike. Szerepein, koncertjein keresztül sikert sikerre halmoz, csordultig telnek meg termek, majd álló vastapstól hangosak a nézőterek, hangszíne a nagy Carusóra emlékeztet. Annak ellenére, hogy imád különböző zenei stílusok között kirándulni igazi nagy szereleme az opera. Zenei fúziók tanúi lehetünk decemberben is, ahol magyar világsztárok csatlakoznak a produkcióhoz. Polina Pasztircsák szopránénekesnő, világszerte óriási népszerűségnek örvend, csodálatos hangjával színesíti azt előadást. Énekesi teljesítményét először 2004-ben, az Országos Simándy József Énekversenyen első- és különdíjjal értékelték. 2009-ben már nemzetközi elismerést kapott a 64. Genfi Énekversenyen, ahol az első díj mellett elnyerte a közönségdíjat, a „Cercle du Grand Théâtre de Genève” különdíját, valamint a „Coup de Coeur Breguet” szponzori díját, melynek köszönhetően 2010-ben megjelent első portré-lemeze. A zenei kíséretről az Art Anzix Szimfonikus zenekar gondoskodik János Ács vezénylésével. János Ács szintén világhírű művész, karmester: 1979-ben debütált Genovában. Első amerikai fellépésére 1987-ben Denverben, a Colorado Operában került sor, ahol később hét éven át vezényelt. Gyakran dolgozik Róma, Firenze és Velence operatársulataival. Repertoárján több mint 150 opera és zenekari mű található. A Három Tenor karnagyaként is ismerik. További résztvevők: Roberto De Candia bariton és az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola Gyermekkar



Jegyek ITT [2018.10.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Dobost keresünk zenész » dobos/ütős [2018.10.14.]

Basszusgitáros, szintis kerestetik! zenész [2018.10.10.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu