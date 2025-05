Marcus & Martinus vadiúj show-jával tér vissza Budapestre Dupla teltházas koncertje után a norvég ikerpár, Marcus & Martinus jövőre visszatér Budapestre egy vadonatúj és látványos show-val február 5-én, a Barba Negrába. Marcus & Martinus csak nemrég fejezte be teltházas, We Are Not The Same elnevezésű turnéjukat és máris bejelentették a jövő évi koncertkörútjukat! A The European Tour 2026 olyan országokba is eljuttatja a zenekart, ahol eddig nem is jártak – mint Írország, Görögország, Románia, Bulgária, Spanyolország és Franciaország -, sokak régi vágyát teljesítve. A magyar rajongók pedig különösen szerencsésnek számítanak, hiszen az idei dupla teltházas koncert után Marcus & Martinus visszatér Budapestre! A januárban kezdődő turnén a közönség egy igazán izgalmas és látványos színpadi produkcióra számíthat, pulzáló pop ütemekkel és tökéletesen megkoreografált tánccal – kihagyhatatlan élmény mindenkinek, aki szeretné megtapasztalni Marcus & Martinus előadását élőben. Az ikrek csupán 10 évesek voltak, amikor elindult zenei karrierjük a Melodi Grand Prix Junioron. Azóta Skandinávia egyik legsikeresebb pop előadóivá váltak, dalaik a toplisták élén szerepelnek több millió lejátszással a streaming felületeken, koncertjeikre pedig pillanatokon belül elkapkodják a jegyeket. 2024-ben ők képviselték Svédországot az Eurovíziós Dalfesztiválon az Unforgettable című slágerükkel, egy modern elektro-pop számmal, amely egy titokzatos találkozásról szól és amely fülbemászó dallamával gyorsan meghódította a slágerlistákat. Zenéjükkel, kisugárzásukkal és produktív energiájukkal Marcus & Martinus az évek során hatalmas rajongótáborra tett szert. A 2026-os Európa-turné sikertörténetük újabb izgalmas fejezetének ígérkezik, amelynek mi is részesei lehetünk február 5-én, a Barba Negrában. Jegyek Fotó: LiveNation - Victoria Zahmatkesh [2025.05.16.] Megosztom: