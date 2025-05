Duplázik az Elefánt a Kobuciban Június közepén a Kobuci Kertben tartja 2025 nyarának “egyetlen” szabadtéri klubkoncertjét az Elefánt – méghozzá két estén át, két különböző műsorral és vendégzenekarral, illetve ritkán játszott dalokkal készülnek. A Fonogram-díjas zenei kollektíva ezzel a dupla koncerttel indítja el a nyári szezonját, és nem titkolt céljuk, hogy valami olyat hozzanak, amit eddig még nem láttunk tőlük. Az Elefánt nemrég Az év alternatív albuma kategóriában Fonogram-díjat nyert a SEMMI című lemezével, és úgy tűnik, nem lassítanak. Legutóbb márciusban álltak színpadra klubkoncert keretében, akkor is dupláztak: a „Ti + Mi” tematikájú bulikra az Akvárium Klubban rekordidő alatt – kevesebb mint 24 óra alatt – elfogytak a jegyek mindkét estére. Június 13-14-én most újra dupláznak, ezúttal a szabad ég alatt, és nem is akárhogyan. A 2025-ös nyár “egyetlen” szabadtéri Elefánt-klubbulija rögtön két különálló estét hoz el a rajongóknak a Kobuci kertben. Két eltérő setlisttel, két különböző vendégzenekarral és egy rakás olyan dallal készülnek, amik ritkán kerülnek elő a koncerteken. És persze – ahogy ők fogalmaznak – „nyilván lesz valami, ami eddig nem volt”. A zenekar 2012 óta változatlan felállásban (Szendrői Csaba – ének, Tóth András – gitár, Kovács Zoltán – billentyűk, Horváth B. Ede – basszusgitár, Németh Szabolcs – dob) alkot együtt. Első albumuk, a Vérkeringő már stabil közönség előtt jelent meg, azóta pedig telt házas klubturnék, Budapest Parkos koncertek, platinalemezek és szakmai díjak kísérik útjukat. A kortárs alternatív zenei szcéna egyik legegyedibb és legnépszerűbb képviselői, akiknek zenéje és szövegvilága változatos és tartalmas - és ha valamit biztosan tudunk, az az, hogy zenei univerzumuk élőben is ugyanolyan jól szól, csak hangosabban. Jegyek Fotó: Sinco [2025.05.18.] Megosztom: