Júliusi Ajándékkoncert a csillagok alatt Július 11-én kerül sor a Szegedi Szimfonikus Zenekar hagyományos Ajándékkoncertjére a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A Szegedi Nemzeti Színház művészeinek közreműködésével megrendezett zenés estre május 19-től oszt jegyeket a Fesztivál Jegyiroda. Ezen a nyáron sem marad nagyszabású komolyzenei válogatás nélkül Szeged város művészetkedvelő közönsége. A Szegedi Szabadtéri Játékok Dóm téri nagyszínpadán július 11-én 21 órakor kerül műsorra az Ajándékkoncert, a Szegedi Szimfonikus Zenekar több mint húszéves múlttal bíró, díjmentesen megtekinthető hangversenye. A koncert minden évben komoly érdeklődésre tart számot, ami minden bizonnyal ezúttal sem lesz másképp, hiszen idén is kiváló énekművész: Kónya Krisztina szoprán, Bita Boglárka mezzoszoprán, Tötös Roland tenor és Szélpál Szilveszter bariton lép majd színpadra a Szimfonikusokkal. A Csillagok, csillagok címet viseli a különleges válogatás, amelynek keretében a Szegedi Szabadtéri Játékok csillagtetős színházának önmagában is varázslatos hangulatához illő, éji zenék fognak megszólalni a Dóm téren. Az est vezénylő karmestere, Gyüdi Sándor több neves zeneszerző az éjszakai égbolt ihlette zeneművéből, égitestekkel kapcsolatos operarészletekből és zenekari művekből állította össze az egyedülálló produkció műsorát. Szeged Megyei Jogú Város lakosai május 19-től jelentkezhetnek a díjmentesen átvehető előadásjegyekért. A Szabadtéri Játékok Fesztivál Jegyirodája hétfő 10 órától várja nyitvatartási időben az érdeklődőket, akik fejenként két belépőt igényelhetnek lakcímkártyájuk felmutatásával, a készlet erejéig. Az Ajándékkoncertre kizárólag személyesen tudnak jegyet szerezni a részt venni kívánó zenekedvelők; azonban a Szegedi Szabadtéri Játékok további előadásaira online felületen is lehetőség nyílik a jegyvásárlásra. Az Ajándékkoncert iránt érdeklődőket pedig várják a Szabadtéri munkatársai a REÖK épületében található jegypénztárban. Szegedi Szabadtéri

