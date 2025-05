Megjelent az új Wall Of Sleep album - The Kingdom premier Bő hat évvel a ‘The Road Through The Never’ lemezt követően megérkezett a hazai doom metal / hard rock színtér prominens képviselőinek várva várt új albuma. A teljes lemez elérhető valamennyi online platformon, fizikai (digipak CD) formátumban pedig megrendelhető a kiadó webshopjából. Füleki Sándor gitáros, dalszerző: “Szerintem a Wall Of Sleep bizonyos tekintetben olyan, mint az AC/DC. 25 éve ugyanazt az utat járjuk, igazából nem sok mindenben változtunk: ugyanaz a doomos, groove-os, néhol hard rock alapokon nyugvó dallamos metal a kezdetektől fogva. Ez a lemez is ugyanolyan mint a korábbiak, azzal a különbséggel, hogy BZ énektémái, fogós refrénjei a nóták dallamközpontúságát még tovább erősítették. Ha Vári Gabi kiváló hangmérnöki, sőt produceri munkájának köszönhető bombasztikus hangzás mögé ásol, megtalálod a jó öreg Wall Of Sleep-re jellemző klasszikus témákat.” Bátky ’BZ’ Zoltán énekes, szövegíró: "Már az előző lemeznél arról beszéltünk, hogy nem kell elvárásokra, évtizedekkel korábban ránk aggatott stílusjegyek megtartására építeni, játsszuk végre azt, ami belőlünk jön - amiben persze van doom, de sok minden egyéb is. Ez akkor is jól sikerült, de érzésem szerint mostanra forrta ki magát igazán. A dalszerzésben is kiválóan működött a tandem, és azt is nagyon élvezem, hogy a változatos stílusú dalok a modern hangzásnak köszönhetően mégis egységes képet adnak. Szövegek terén pedig ismét úgy mesélhetek el egy történetet, hogy átadhatom a számomra fontos üzeneteket, de direkt papolás nélkül, a következtetéseket a hallgatóra bízva." A ‘The Kingdom’ lemezt a zenekar élőben is bemutatja a megjelenést követően kereken egy hónappal a Barba Negra Blue Stage-én, június 8-án, ahol a rajongók legnagyobb örömére hosszú idő után újra egy színpadon lesznek láthatóak a hazai doom metal zászlóvivői, hiszen az este különleges vendége a korábbi Wall Of Sleep és Mood frontember Holdampf Gábor vezette Magma Rise, extraként pedig az At Night I Fly, valamint a Devil Seed emelik az este színvonalát.

1. Maelstrom

2. Letters from the Sea

3. Ouroboros MMMXC

4. The Last Straw

5. Left Behind

6. The Kingdom

7. Spirit Healer

8. Kingslayer

9. The Plague Wall Of Sleep:

Bátky 'BZ' Zoltán - ének

Füleki Sándor - gitár

Kemencei Balázs - gitár

Janovszki Zsolt - basszusgitár

Szolcsányi "Szása" Szabolcs - dobok H-Music Hungary [2025.05.16.]