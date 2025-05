“A downtempo a lassú ütemek ellenére darabokra szakít” - Különleges majális a Budapest Parkban! Május 17-én egy különleges, egész estés programmal készül az Analog Balaton csapata a Budapest Parkban. A hazai elektronikus zenei színtér színe-java megfordul ezen az eseményen, de számos neves nemzetközi DJ-vel is találkozhatunk. A program a friss Fonogram-díjas Analog Balaton kurációjával állt össze, akik maguk is egy teljes értékű koncerttel készülnek. Az esemény támogatója a Mastercard. Május 17-én minden a downtempo műfaja körül forog - az Analog Balatonos srácoknak nem titkolt célja, hogy ízelítőt adjanak a közönségüknek abból a világból, ahonnan ők is jönnek. Ahogy Zsuffa Aba fogalmaz: “Amikor Ákos először mutatta nekem ezt a downtempo dolgot a Kinizsi utcában ilyen 19-20 éves korunk körül, az volt az első érzésem, hogy ez a zene a lassú tempó ellenére darabokra szakít. Talán még jobban is, mint a gyorsabb társai. Van valami belső feszültsége ennek a zenének. Van időd felfogni, ízlelni az összes hangot, ami szól, ezért minden egyes apró változtatásnak hatalmas szerepe van. “ Az estét a német Nico Stojan nyitja, őt követi a török bázisú Omeria, majd a nagyszínpadot a tavaly új, Repedés című lemezével jelentkező Analog Balaton koncertje zárja. A helyszínen egy különleges installációval is találkozhatunk a Mastercard jóvoltából. De itt még közel sincs vége az éjszakának: 22 óra után három különböző tánctéren folytatódik ez a magával ragadó zenei utazás. Olyan neves DJ-producerek szettjére lépegethetünk, mint Matthew Dekay (NL), Lewis Fautzi (PT) és Xinobi (PT). Rajtuk kívül három neves hazai elektronikus zenei kollektíva hosztol egy-egy táncteret: a LavaLava (Tolo, Falcao), a Pure Lust (Daniel Ban, Daniel Santiago, Yorgos) és a Technokunst (Isu, Dork, Mode, Valens). Az Analog Balatonos srácok tehát hagyományteremtő jelleggel most egy méltatlanul alulprezentált műfaj szépségére hívják fel a figyelmet. A downtempohoz fűződő viszonyukról bővebben ebben a videóban mesélnek. Jegyek [2025.05.16.] Megosztom: