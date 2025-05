Forradalmi színházi esttel nyitott az újonnan alakult Erkel Színház Nagyszabású koncertshow-val és páratlan színházi élménnyel mutatkozott be a Szente Vajk vezette megújult Erkel Színház. A Helló Erkel! – Beköszönünk című produkció az új, 2025/26-os évad repertoárjának legismertebb részleteit és a klasszikus hazai musicalirodalom legnagyobb slágereit fűzte össze egy látványos, egész estés műsorrá. A zenés színház legnépszerűbb művészei mellett a közönség is aktív részese lehetett ennek a forradalmi, eddig példátlan bemutatónak, amely új fejezetet nyitott a hazai színháztörténetben. Szente Vajk bevezetőjében elmondta, hogy azért választották ezt a formát, mert úgy érezték, hogy egy bemutatkozáskor együtt kell betölteniük a teret azokkal, akik szívesen járnak színházba és kíváncsiak az új színház születésére. „Emlékképeket villantunk fel az elmúlt 64 év csodálatos történetéből is. Eléneklünk olyan dalokat is, amik nélkül nem indulhat magyar színház, legalábbis szerintünk” - tette hozzá. A színház vezetője kiemelte: „Közöttünk van számos csodálatos művész, akikkel egymás barátai vagyunk és együtt álmodoztunk arról, hogy egyszer úgy csinálunk színházat, ahogy szeretnénk. Ha messzire akarok jutni, akkor mindig csapatban gondolkodom, ha gyorsan, akkor persze lehet egyedül menni. Mi eddig is együtt jártuk az utat és ezután is együtt fogjuk járni. Január elsején bejöttünk ide, belaktuk a teret, ami egy kicsit az otthonunk lesz. Aztán fogadunk vendégeket, a közönségünket, de lehet, hogy pont fordítva van. A közönség van itthon és nekünk kell úgy dolgoznunk minden áldott este, hogy másnap is jöhessünk.”



Interaktív élmények is várták a nézőket



A nézők időkapszulában hagyhattak üzenetet a jövőnek, megoszthatták ötleteiket az új ajándékbolt kínálatáról, és kívánságaikat is elmondhatták, mivel gazdagítsa az Erkel Színház büféajánlatát. A terekben barangolva LED-falakon csodálhatták meg a színház átalakításának látványterveit, míg odabent a színpadon pazar fénytechnikával, díszletek helyett digitális vetítésekkel teremtettek innovatív világokat az alkotók. A műsort a zenés színház kiválóságai tették felejthetetlenné, akik a klasszikus és kortárs magyar musicalek legismertebb dalaival varázsolták el a közönséget. Az este lendületesen váltogatta a legendás darabokat — a Doctor Herz, a Sztárcsinálók, az Abigél és A padlás slágereit —, valamint a közelmúlt nagy sikereit, köztük a Puskás, a musical, Az Ég tartja a Földet és Elisabeth betétdalait. Az ikonikus Elisabeth egyik legismertebb dalát maga Maya Hakvoort adta elő, aki világszerte több mint ezer alkalommal játszotta el a darab főszerepét, és most ismét lenyűgözte a hazai közönséget.

A folyamatosan bővülő Erkel-csapatból színpadra álltak a már ismert tagok: a kortárs magyar film és színház egyik legkeresettebb arca, Ember Márk, a Junior Prima és Artisjus-díjas színész-énekes, Feke Pál, a számos musicalben bizonyított Veréb Tamás, korábban ’Az Év Musical Színésze’ díjat is elnyerő Vágó Bernadett vagy színészet és éneklés iránt elkötelezett fiatal tehetség, Kovács Gyopár.



Lehullt a lepel az első évad bemutatóiról



Az évadnyitó előadás, A trón szeptember 19-én kerül színre: a Hunyadi Mátyás történetét elmesélő musical politikai dráma, krimi és szerelmi történet egyben, és izgalmas kérdéseket vet fel a sorsról és döntéseink súlyáról.

Októberben érkezik a világ egyik legsikeresebb musicalje, az Elisabeth, ahol a Halál lép elő főszereplővé, míg novemberben a humoré lesz a főszerep: az Apáca Show diszkó- és gospel slágerekkel tölti meg az Erkel Színház színpadát.

Az ünnepi időszakban, december 19-én a családoknak kedveznek az Álomutazóval, amely egy színes, fantáziadús kalandra invitál a gyerekkor világába, miközben fontos gondolatokat vet fel az álmok és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról.

A romantika rajongói 2026. február 14-én, Valentin-napon találhatják meg kedvencüket, amikor Hogyan tudnék élni nélküled? címmel Demjén-slágerekkel átszőtt balatoni szerelmi történet elevenedik meg a színpadon.

Az évadot márciusban a szenvedéllyel és titkokkal teli Rebecca zárja, amely Daphne du Maurier regénye és Hitchcock filmje alapján készült, és sodró erejű érzelmi utazást ígér. A 2025. decemberig színpadra kerülő darabokra a jegyek már elérhetők.



Erkel Színház

Fotó: Erkel Színház - Kaszner Nikolett

