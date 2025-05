Magyar produkció Ázsia legnagyobb musicalfesztiválján! Nikola Tesla, aki régiónk szülötte, s köztudottan magyar felmenőkkel is rendelkezett, kétségtelenül minden idők egyik legkitűnőbb lángelméje. A TBG Production gondolt egy merészet, s 2019-ben úgy döntött, musicalt készít a nagy tudós-feltaláló kalandos életútjáról.

A „Nikola Tesla – Végtelen energia” előkészületeit is hatalmas érdeklődés kísérte, a bemutató 2020 februárjában zajos sikert aratott, olyannyira, hogy premier hétvégéjére az évad végéig meghirdetett 16 előadásra az összes - több mint 11 000(!) - belépő elfogyott. Aztán a premierhétvégét követően 10 nappal beköszöntött a covid rémuralma, ami nyilvánvalóan megtörte a produkció karrierívét.

Idén azonban az alkotók és közreműködő kiváló előadó- és táncművészek nagy örömére a nehézségek ellenére sikerült az igazi áttörés a nemzetközi porondon is: a Tesla első magyar előadásként 2025 júniusára meghívást kapott Ázsia legjelentősebb musicalfesztiváljára, a DIMF-re, s nem kevesebb, mint 10 alkalommal lesz látható a Deagu-i Operaház nagyszínpadán. Ráadásul a sors úgy hozta, hogy a kinti nyitógála egyben jeles jubileumot is jelent – éppen századszor léphet közönség elé!

A TBG és az általa felkért alkotók feltett szándéka volt, hogy végre hosszú évtizedek után teremtsenek egy olyan produkciót, mely Magyarországról indulva is számottevő nemzetközi sikereket tud felmutatni. Ezzel a meghívással egy álom teljesült, s külön kiemelendő, hogy mindez a független színházi szféra soraiból, fenntartói támogatás nélkül valósulhatott meg! Ám mielőtt útra kelne Dél-Koreába a szereplőgárda, május 15-én és 16-án Budapesten, a Kőrösi Kulturális Központban a hazai musicalrajongók is részesei lehetnek az élménynek. Alkotók, akik fémjelzik a produkciót: Sebestyén Áron fonogram díjas zeneszerző, Egressy Zoltán író, a mára Kossuth díjas Müller Péter Sziámi dalszövegíró egyben dramaturg,

Szabó Anikó koreográfus, Kiss Márk jelmeztervező, Kiss Jenő és a Forward Productions csapata kik a LED animációk kreatívjaiért feleltek, és nem utolsó sorban Radó Denise rendező.

Kreatív ötletgazda, librettó: Vona Tibor. Jegyvásárlás Fotó: TBG [2025.05.16.]

