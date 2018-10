Sosem látott premier érkezik a Szegedi Szabadtérire A világon így még sosem láthatták a Titanic musicalt, ahogy a Szegedi Szabadtéri Játékokon bemutatják jövő nyáron! Az ötszörös Tony-díjas darabot Somogyi Szilárd állítja a Dóm téri színpadra, Maury Yeston zenéjét pedig Balassa Krisztián karmester fogja dirigálni. Sok meglepetést tartogat a nyári szuperprodukció, a Titanic musical, de kettő már nem titok tovább! Az egyik nagyszerű hír, hogy a szerzők kivételes engedélyével egy olyan előadás jöhet létre a Szegedi Szabadtérin, amelyet még sehol nem láthattak a világon. Valamint kiderült, hogy a musical rendezője Somogyi Szilárd lesz, a Budapesti Operettszínház rendezője, akinek olyan nagy sikerű előadások kapcsolódnak a nevéhez, mint az Elfújta a szél, az Abigél vagy társrendezőként az Ének az esőben. Somogyi Szilárd rendező és a jelenleg elsősorban Németországban dolgozó Balassa Krisztián karmester a héten tartotta a szereplőválogatás első körét Budapesten. A legjobbak már készülhetnek a decemberre tervezett második fordulóra: ezután fog kiderülni, hogy kik énekelhetik elsőként Magyarországon a Broadwayt is meghódító dalokat. Érzelmekben és gyönyörű dalokban gazdag esték várnak a Dóm téri nézőkre. A Titanic történetét számos feldolgozásban láthatta a közönség, többek közt a kultikus filmben is. A Titanic musicalben számos szerethető, történelmileg is hiteles karakter sorsa bontakozik ki majd a csillagtetős színpadon. A Titanic, az álomhajó története megmutatja, milyen szélsőségekre képes az ember, amikor a legnagyobb álmait próbálja elérni, vagy mikor vészhelyzetbe kerül – mondta el a rendező. – Hiába telt el több mint 100 év a hajó útja óta, felfedezhetők furcsa párhuzamok a mai világgal. A Titanic hazai ősbemutatójára nemcsak szívhez szóló történetet, hanem slágereket is garantál az alkotógárda – a Szegedi Szabadtérin hat estén, 2019. augusztus 9-én, 10-én, 11-én, valamint 16-án, 17-én és 18-án indulhat el a közönség az álomhajó utasaival. Szegedi Szabadtéri [2018.10.16.] Megosztom: