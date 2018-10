Radics Gigi rossz hírt kapott

Radics Gigi hivatalos oldalán tette közé a rossz hírt.

"Sziasztok!

Most kaptam a rossz hírt, hogy sajnálatos módon a fél éve gyakorló amerikai zenekaromnak le kell mondani a novemberi koncertshow-n való közös zenélést. Nagyon szomorú vagyok, mert rengeteg rajongóm várta már a koncertet velem együtt, de az talán még jobban megérint, hogy egy szomorú esemény, egy baleset szólt közbe, ahol több zenekari tag könnyebben megsérült külföldön. Szerencsére mindenki jól van, de ez kihat a próbákra is, így a koncertet mindenképpen halasztani kell." - kezdte Gigi.



"gondolkodom, mi lenne a legjobb"



Hozzátette:



"Megígérem, hogy nem marad el semmiképpen, be fogjuk pótolni, az új dátumról hamarosan értesítünk benneteket a facebookon és az instagramon keresztül. Akik már korábban megváltották a jegyüket novemberre, ők mindenképpen visszakapják a jegyek árát és őket szeretném valamivel kárpótolni is később, még gondolkodom, mi lenne a legjobb. Öröm az ürömben viszont, hogy egy nagyon megtisztelő meghívást kaptam, Ausztráliában és Új-Zélandon élő magyaroktól, ezért hamarosan kultúrdiplomáciai útra indulhatok Magyarországot képviselni. Ennek a részleteiről hamarosan többet is elárulok!

Sok puszi:

Gigi" - áll a tájékoztatóban.

[2018.10.18.]