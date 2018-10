DJ Dominique rock legendákkal lép fel A Nagy Budai Házibuli színpadán október 20-án Magyarország rock legendái, Pataky Attila és Nagy Feró szórakoztatja a tombolni vágyókat, felcsendülnek ugyanis a legnagyobb EDDA és Beatrice slágerek! A házigazda, Dj Dominique gondoskodik arról, hogy egész éjjel a táncé legyen a főszerep a '70-es, '80-as, '90-es évek és napjaink legfrissebb slágereit is hallva! A rockzene veszi birtokába a budai exkluzív helyszínt, hogy még pezsdítőbb legyen a hangulat. Várkonyi Attila, az ismert lemezlovas hívta meg a Pataky Attilát és Nagy Ferót, akik azonnal igent mondtak a felkérésnek. - A rockműfaj két nagyágyúja lép fel, ami igazán megtisztelő érzés. A zenei stílusban részben alkalmazkodom hozzájuk, de a hagyományos nagy retró slágereket lejátszom, amelyeket a rádióban is pörgetek. Az emberiségbe vetett hitem újabb bizonyítéka ez, hiszen látom, hogy egyáltalán nincsenek falak a rock és retró zenét kedvelők között. Amikor a hangulat már a tetőfokára hág, a legnagyobb tombolás a rockzenére történik: Bon Jovi, AC/DC, EDDA, Beatrice és Tankcsapda számokat mindig beteszek. Nekem külön öröm, hogy a két legenda, aki gyerekkorom két idolja is egyúttal, elfogadták a felkérésemet. Régi barátságot ápolok velük, és nagyon jó érzéssel tölt el, hogy ezek a régi értékek, dalok soha nem szűnnek meg - mondta Dj Dominique, aki azt is elárulta, sok sztárvendéggel találkozhatnak a bulijain a szórakozni vágyók. - Élsportolók, zenészek hada vesz részt ismét a nívós eseményen a Symbolban. Hála Istennek a legnagyobb sztárok eljönnek az én bulijaimra szórakozni. Korábban a Dívák éjszakáján összehoztam Szűcs Judithot, Csepregi Évát és Zalatnay Cinit. De olyan eseményt is szerveztünk, hogy az Ottawan, a Boney M. és Mr. President egy helyen lépett fel. Mindegyik buli teltházas volt, hiszen van igény arra, hogy élőben is lássák a művészeket. Néhány, fogyatékkal élő barátom is eljön, akik fantasztikusan érzik magukat. Híve vagyok az integrált buliknak! További információ: https://www.facebook.com/events/475985659569680/ [2018.10.19.] Megosztom: