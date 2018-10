Kiderült, a Bon Jovi 2019-ben visszatér Európába

Vége a találgatásoknak, a Bon Jovi 2019 nyarán ismét Európában turnézik.



A világ egyik legismertebb rock bandája, a Bon Jovi, október 29-én reggel jelentette be, hogy 2019-ben ismételten átrepüli az óceánt és elhozza a „This House Is Not For Sale” elnevezésű turnét Európa nagyvárosaiba. Az azonos címmel 2016-ban megjelent utolsó stúdió album dalai mellet felcsendül majd az összes nagy sláger, a több, mint két órás koncerten.



Sajnos, Magyarország ismét kimarad a turnéból, de aggodalomra semmi ok, pár órás utazással könnyen elérhető valamelyik koncerthelyszín a szomszédos országokban.



A jegyértékesítés Moszkvával indul, október 31-én helyi idő szerint 12:00 órakor. November 2-án szintén helyi idő szerint 9:00 órától válthatók jegyek az alábbi helyszínekre: Stockholm, Liverpool, London, Coventry, Werchter és Bukarest. 10:00 órától pedig már, Tallinn, Sonderborg, Stavanger, Düsseldorf, München, Zürich, Bécs és Klagenfurt stadionjaiba is lehet jegyet vásárolni, 11:00 órakor következik Nijmegen, ezután november 6-án 10:00 órától Varsó és végül november 9-én 9:00 órától Madridba is elérhetők lesznek a jegyek.



Három helyszínen a Def Leppard előzenekarként melegíti majd be a közönséget; Sonderborgban, Düsseldorfban és Münchenben.

This House Is Not For Sale turné dátumok és helyszínek:

May 31, 2019 Moscow, Russia - Luzhniki Stadium

June 2, 2019 Tallinn, Estonia - Song Festival Grounds

June 5, 2019 Stockholm, Sweden - Tele2 Arena

June 8, 2019 Stavanger, Norway - Viking Stadium

June 11, 2019 Sonderborg, Denmark - Slagmarken

June 13, 2019 Nijmegan, Netherlands - Goffertpark

June 19, 2019 Liverpool, UK - Anfield Stadium

June 21, 2019 London, UK - Wembley Stadium

June 23, 2019 Coventry, UK - Ricoh Arena

July 3, 2019 Dusseldorf, Germany - Merkur Spiel-Arena

July 5, 2019 Munich, Germany - Olympic Stadium

July 7, 2019 Madrid, Spain - Wanda Stadium

July 10, 2019 Zurich, Switzerland - Letzigrund

July 12, 2019 Warsaw, Poland - PGE Narodowy

July 14, 2019 Werchter, Belgium - TW Classic

July 17, 2019 Vienna, Austria - Ernst-Happel-Stadion

July 19, 2019 Klagenfurt, Austria - Wörthersee Stadion

July 21, 2019 Bucharest, Romania - Piata Constitutei



A turnétól és minden másról a zenekar honlapján olvashattok bővebben. Katt.

Audrey

[2018.10.30.]