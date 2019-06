Kicsi Gesztenye Klub Budapesten - jegyek itt

Kicsi Gesztenye Klub - Legnagyobb show a legkisebbeknek!

Kicsi Gesztenye Klub Budapesten jegyek, infok itt.



“A kaland folytatódik...”



A Minimaxon már 9 európai országban s hazánkban is hatalmas sikerrel futó ismeretterjesztő zenés mesejáték egy felvonásos színpadi showja varázslatos hangulattal, karokat és lábakat rögvest megmozgató dalokkal vár mindenkit, ahol a nevetés garantált! Lehetsz kicsi vagy nagy, fiú vagy lány, szülő vagy nagyszülő… a jókedv nem marad el! S az is biztos, hogy velünk énekelsz majd!

Ismerd meg szereplőinket, Napsugarat, Olly-t, Lufipofit és Gesztenyét, akik a 4 őselemet szimbolizálva (víz, tűz, levegő, föld) a bájos Lizával kalauzolják el a Gyerekeket szellemes párbeszédekkel és csodás dalokkal, hogy átadják nekik a mindennapi élethez kapcsolódó ismereteket, értékeket. A főszereplők segítenek levonni az adott történet tanulságát, mindezt Dobrády Ákos fülbemászó dalaival megkoronázva.



A helyszín tűzrendvédelmi szabályzata által engedett létszámkorlát miatt az előadásra minden látogatónak, gyermeknek meg kell váltani a jegyet akkor is, ha a kísérője ölében ül az előadás alatt.

Családi és csoportos jegy nem váltható, vendégeinknek személyenként kell megvásárolniuk jegyüket.

Az előadás két éves kortól ajánlott.

A műsor 60 perc szünet nélkül.



Nagyon sok szeretettel várunk Benneteket is!

Kicsi Gesztenye Klub Budapesten jegyek, infok itt.

[2019.06.09.]