A Hooligans újra az Arénában! Jegyek itt a 2019-es koncertre

Gondoltad volna, hogy lassan három éve volt, hogy a 20. Jubileumi Koncertshow-val elkápráztattak minket?

Március 16-án rátesznek még egy lapáttal és Magyarország leglátványosabb rock koncertjére készülnek ismét. Az elmúlt húsz évben sikert-sikerre halmozva lépdeltek előre, gyakorlatilag nincs olyan színpada Magyarországnak, ahol ne játszottak volna és leginkább teltház előtt teszik mindezt.



A Hooligans pályafutásáról számadatok is léteznek a statisztikákban, de a legbeszédesebb a közel 20 rádiós sláger, melyeket az évek múltával sem hanyagolnak a rádiós szerkesztők. Gondoljunk csak a Királylányra vagy akár a Félemberre, de biztosan elhangzik ezen az estén is a Legyen valami és a Paradicsom a sok ismert sláger mellett. Az idáig megjelent lemezeik mindegyike elérte az aranylemez státuszt, de akad itt tripla platinalemez minősítésű korong is.



A látványos koncertjeiről híres banda ezúttal is kitesz magáért efelől nem lehet kétségünk. Egy szó mint száz a zene és a szórakozás szerelmesei ott és azon a napon megkapják a magukét a Hooligans tagjaitól!

2019. MÁRC 16. SZOMBAT, 19:00

[2019.01.05.]