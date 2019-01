Budapesten lép fel a The Piano Guys - jegyek itt A népszerű amerikai formáció 2019. június 3-án ad koncertet a Budapest Arénában. Akik ismerik a Piano Guys videók magával ragadó hangulatát, egy felejthetetlen koncertre számíthatnak. Jegyvásárlás.



The Piano Guys – A számok magukért beszélnek! Mit kapunk, ha ötvözünk egy zseniális marketingest, aki a videókért felel, egy stúdió-mérnököt, aki zenét ír, egy zongoristát, akinek már van a háta mögött egy sikeres szóló karrier és egy csellóst, aki úgy nagyjából mindenhez ért? A The Piano Guys-t négy apuka alkotja, akik internetes szenzációvá váltak egyedülálló, saját készítésű zenei videóikkal. 2011-es összeállásuk óta, több mint 70 kisfilmet készítettek, amelyeket a világ lenyűgöző helyein forgattak, mint például a kínai nagy fal, vagy a Chichén Itzá, amelyeket már másfél milliárdnál is többen néztek meg a közösségi média felületeken. Céljuk pedig nem más, mint az, hogy zenéjükkel világszerte pozitívan hassanak az emberek életére. Az egész egy zongoraüzletben kezdődött Utah-ban. Paul Anderson, az üzlet tulajdonosa, nem a megszokott módon akarta forgalmazni a zongoráit. Hogy mi volt az üzlet neve? The Piano Guys. Pault mindig is lenyűgözték a vírusvideók hatékonyságai, ezért belevágott egy saját tanulmányba a közösségi médián, és elindított egy Youtube csatornát, valamint egy Facebook oldalt. Úgy tervezte, hogy a potenciális vásárlóit szórakoztató zenés videókkal vonzza be, amelyekben az üzletében kapható hangszerek szerepelnek. Paul úgy érezte, ha sikerül megtalálnia a megfelelő embert maga mellé, akkor létrehozhatnák a legnézettebb zenei videó csatornát a világon. Itt jött be Jon Schmidt. Mármint szó szerint. Jon már szép kis karriert tudhatott magának szóló zongoristaként, és épp a környéken volt koncertje. Megkérdezte Paultól, hogy gyakorolhatna-e az üzlet egyik zongoráján az esti fellépése előtt. Paul kapva kapott a lehetőségen, és megkérdezte Jont, hajlandó lenne-e szerepelni a videóiban, ami mind az üzletet, mind Jont reklámozza. Ez mindkét félnek megérte. Jon nagyon sokat tett le az asztalra. Megvolt a kellő tapasztalata a zeneiparban, és tökéletesen kombinálta a különböző műfajokat. Az ilyen videókkal pedig gyorsan ki tudtak alakítani egy széleskörű rajongótábort. Jon úgy gondolta, hogy jóbarátja, Steven Sharp Nelson tökéletesen beleillene a csapatukba. 15 éves korukban, egy koncertfellépésen találkoztak először. Gyorsan megkedvelték egymást, és ezután elkezdtek közösen is szerepelni. Steve elsősorban csellista, de számos másik hangszeren is játszik. Forradalmian új megközelítése a csellóhoz és remek videós ötletei jól illettek a csapatba. Utolsóként Al van de Beek csatlakozott. Al abban az utcában lakott, ahova Steve költözött. Amikor megtudta, hogy az új szomszéd zenész, áthívta magához, hogy megmutassa otthoni stúdióját. Zeneírás közben hamar megtalálták a közös hangot. Végül Al is besegített a zenék írásába, és azóta is az ő stúdiójában veszik fel az albumokat. A fiúk már 7 albumot is kiadtak, legnagyobb sikert a 2012-ben piacra dobott The Piano Guys című jelentette, ami aranylemez lett. Internetre feltöltött videóik olyan népszerűségnek örvendenek, hogy Paul elképzeléseit is túlszárnyalták, amiket a vírusvideókról gondolt. Több mint másfél milliárd online letöltéssel a hátuk mögött jogosan lehet állítani, hogy világsztárrá nőtték ki magukat. „A mi történetünk nagyon különleges. Csak egy csapat átlagos srác vagyunk, akik klasszikus alapokra épülő instrumentális zenét játszunk, tesszük mindezt elképesztő helyeken, és videóra is vesszük. Köszönjük mindenkinek, akik támogatnak minket. Küldetésünknek érezzük, hogy olyan zenei videókat készítsünk, ami inspiráló és megragadó. Ha csak egy emberre is pozitívan hatunk, akkor már megérte.”



