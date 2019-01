Metálkarácsony Pokolgép módra a Barba Negrában - képek December 30-án a Barba Negra Music Club színpadán a metálé volt a főszerep. A 35 éves Pokolgép hagyományos évzáró buliját tartotta a fővárosi klubban. Brutális metálkarácsonyt vagy inkább elő szilveszteri bulit csapott a Pokolgép Budapesten. Az idén 35 éves zenekar az egész 2018-as évet a jubileumnak szentelte. Június elején fergeteges Aréna koncertet adtak, ahová szinte az összes régi zenekari tag meghívást kapott. A mega koncert után országos turnéra indult az együttes és végül december 30-án zárták az évet a Barba Negra Music Clubban.



Az Aréna koncert különlegessége az volt, hogy a Pokolgép valaha volt összes énekese színpadra állt együtt és külön-külön is. A különleges metál show-ról egyébként koncertfelvétel is készült, amit a rajongók hamarosan DVD-n szerezhetnek be.

Az év végi koncert pedig attól volt igazán különleges, hogy minden dalt, kivétel nélkül Tóth Attila énekelt el. Tudom, mindenkinek megvan a kedvenc Pokolgép énekese és felemelő érzés volt őket egy színpadon látni, de nekem ezzel a koncerttel lett teljes a jubileumi év. Volt sok turnéhelyszín, volt sok remek hangulatú koncert, a metálkarácsony azonban mindig kiemelt helyen áll a pokolnép életében.

Minden alkalommal élmény Tóth Attilát hallgatni. Erőteljes kiállása, alázatossága és teljesen egyedi hangszíne új lendülettel töltötte meg a dalokat és új színt hozott a zenekar életébe is. Színpadi jelenlétéből egyértelműen érezhető, hogy mennyire elismeri a Pokolgép korábbi énekeseit, ez az alázat és tisztelet lengi be a színpadot a mai napig minden egyes koncerten, pedig már nyolc éve, ő a Pokolgép frontembere. Emlékszem, amikor új énekest keresett a zenekar, rögtön Attila neve ugrott be, hogy szuper választás lenne, és így is lett. Talán lehetetlen az összes nagy Pokolgép slágert eljátszani egy este alatt, de erre meglehetősen korrekt kísérletet tett a csapat. A legelső lemeztől a legutolsóig, a legszebb melódiáktól a legkeményebb dalokig mindennek helye volt setlisten. Ilyen volt például: a Jel, a Ringben, az Ítélet helyett és az Adj új erőt.



Az ilyenkor szokásos pirót leváltotta a füst, de az egyedülálló gitár és gitáros párbajok maradtak. Mindig ámulok, hogy mit meg lehet tenni egy gitárral, pláne kettővel, főleg ha egy basszer is betársul. A leglátványosabb mikor Gábor, Pinyő és Zalán mesterhármasban nyomják a metált.



Összességében felejthetetlen buli volt, méltó zárása a jubileumi évnek.



2019-ben is lesz mit ünnepelni, Kukovecz Gábor a Pokolgép alapítója 60. születésnapját ünnepli. Ebből az alkalomból ismét nagyszabású koncertre készül a zenekar.



