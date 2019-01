Újdonság! L.L. Junior feat. Kis Palika - Nevess rám: dalszöveg, videoklip itt Jöjjön L.L. Junior és Kis Palika - Nevess rám dala. Dalszöveg: Palika & Junior Shej csak miattad bánkódom én,

Shej a szívem csak tőled remél,

Lépnék én feléd, de nem merek,

Mert hallom nagyon büszke vagy te lány Junior Na kher manca ne kher tu,

Av pala mande kamau tut,

Av Pale kaj muri dej,

Na kher Aba manca xalipe,

Phen adi mange szo kamesz,

Man kamesz te dijaresz

Refrén: Palika & Junior Ne szólj csak nevess rám,

Te barna szemű lány,

Adj hát nekem még egy éjszakát Palika & Junior Shej Csak miattad járom az éjszakát,

Jól tudom most már az okát,

Lépnék én feléd de nem merek,

Mert hallom nagyon büszke vagy te lány

Junior Na kher manca ne kher tu,

Av pala mande kamau tut,

Av Pale kaj muri dej,

Na kher Aba manca xalipe,

Phen adi mange szo kamesz,

Man kames te dilyares shej

Refrén: Palika & Junior Ne szólj csak nevess rám,

Te barna szemű lány,

Tölts hát velem még egy éjszakát

Junior & Palika

Shej pala tute aba Me merav

Shej chi zhanav bityiro sar te zsuvav

Zhos mé karing tut

De me darav

Ke Shundem hogy tu kaveres kames Junior Na kher manca ne kher tu,

Av pala mande kamau tut,

Av Pale kaj muri dej,

Na kher Aba manca xalipe,

Phen adi mange szo kamesz,

Man kames te dilyares shej

Refrén: Palika & Junior Ne szólj csak nevess rám,

Te barna szemű lány,

