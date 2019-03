A Machine Head turnéra indul, Budapesten is fellépnek - elindult a jegyértékesítés

A hét legnagyobb metal zenei bejelentése volt, hogy a Machine Head idén egy komplett turné keretén belül megünnepli a ma már klasszikusnak számító, "Burn My Eyes" album huszonöt éves jubileumát.

A meglepetés azonban nem ért véget, Robb Flynn frontember és Jared MacEachern basszusgitáros ráadásnak visszahívta az akkori felállás két tagját, Logan Mader gitárost és Chris Kontos dobost. A hazai Machine Head fanatikusoknak sem kellett sokáig várni a legfontosabb kérdés megválaszolására, a turné október 20-án Budapestet is eléri, a zenekar a Barba Negrábán ünnepli meg ezt a különleges jubileumot.



A koncert szinte biztos, hogy egyszeri és megismételhetetlen lesz, röviden összefoglalva nem csak azoknak kötelező, akik ezen a valóban klasszikusnak számító albumon nőttek fel, hanem azoknak is, akik metal történelmet szeretnének látni a Machine Head klasszikus felállásával. Éppen ezért jó előre jelezzük, hogy a ma 10 órától kapható jegyek száma, a Barba Negra befogadó képessége miatt véges, tehát érdemes időben gondoskodni róla.

A Machine Head debütáló albuma, 1994. augusztus 09-én jelent meg. A lemez akkora siker volt világszerte, hogy az 1980 óta működő Roadrunner Records legsikeresebb kiadványaként tartották számon egészen 1999-ig. A "Burn My Eyes" minden értelemben klasszikus. A korszak kemény rock és metal zenei színterén annyira újnak és frissnek számított zenéjével, mondanivalójával, hangzásával és persze Flynn karizmatikus egyéniségével, illetve karcos orgánumával, hogy később egy komplett metal zenei generációra lett hatással.



Zenekarok százai próbálták másolni, vagy követni a stílust, ezzel a Machine Head nagyon hamar a műfaj egyik meghatározó zenekarává vált. Ha ma kellene divatos kifejezéssel megfogalmazni azt, hogy mit alkottak meg a kilencvenes években, akkor csak annyit mondanának rá a zeneipari kritikusok, hogy egy új, izgalmas és kreatív innovációt hoztak be a heavy, pontosabban thrash metalba.

Burn My Eyes dalsorrend:



1. Davidian

2. Old

3. A Thousand Lies

4. None but My Own

5. The Rage to Overcome

6. Death Church

7. A Nation on Fire

8. Blood for Blood

9. I'm Your God Now

10. Real Eyes, Realize, Real Lies

11. Block

A turné 2019. október 20-án éri el Budapestet, ahol a Barba Negra Music Club színpadán lesz látható a Burn My Eyes 25 műsor. A helyszín már többször is bizonyított: 2015-ben és 2018-ban is játszott a budai klubban a zenekar.

Jegyek és információk:

https://www.facebook.com/events/428229324591435/

ROCK1 link: http://bit.ly/MachineHead_BNMC2019

valamint a Barba Negra jegypénztárában!

[2019.03.29.]