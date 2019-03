A Road zenekar koncertjeitől volt hangos a főváros a hétvégén! Képes beszámolót hoztunk!

Három koncertet is adott a Road zenekar a hétvégén. „Egyet Pesten, egyet Budán, egyet meg a Dunán”. Így hirdették a rendhagyó koncertsorozatot, mely a rock banda 15 éves jubileumát volt hivatott megünnepelni. Mindhárom koncert teljesen más tematikára épült, nem csoda, hogy a legnagyobb rajongók egyik bulit sem hagyták ki.

A pesti koncertre pénteken, az Akvárium Klubban került sor, ahol a megszokottól eltérő, kemény, zúzós koncert helyett, egy egyedülálló akusztikus műsorral várták a rajongókat. Vasárnapra megint csak egy különlegességgel lepték meg, elsősorban a rock zene, és persze a Road zenekart kedvelő gyerekeket, hiszen egy matiné bulit hirdettek meg erre a napra az A38 hajóra.



A koncert délután fél négykor kezdődött el, és a 15 év alatti gyerekek egy előzetes regisztrációt követően ingyen mehettek be a koncertre, természetesen szigorúan csak felnőtt kísérettel. A felnőttek gyakorlatilag kísérőként vehettek részt ezen a különleges bulin, melyen a pénteki akusztik és a szombati best of műsor is helyet kapott. Mindhárom koncert előtt lehetőség volt dedikálásra is, így aki személyes találkozásra, kézfogásra, egy közös képre, egy dedikált fotóra, plakátra, alkarra, vagy esetleg dekoltázsra vágyott, még azt is megkaphatta a zenekar tagjaitól.

Én magam a szombati hangos, zajos budai bulit választottam, a Barba Negra Music Clubban. Persze szívem szerint mindhárom koncertre elmentem volna, de az ember nem lehet egyszerre két helyen. (Pedig milyen jó lenne néha. J ) Visszatérve a koncertre, egyáltalán nem bántam meg, hogy a szombati napot választottam, hiszen eszméletlen jó volt. Tökéletes hang és fény technika, fantasztikus közönség, teltház, füst, láng, szikra és lufik mindenhol.

Egy best of műsorban persze elég egyértelmű, hogy megszólaltak a Road legnagyobb slágerei, a kezdetektől egészen az egyik legfrissebb „Onnantól Eddig” című dalukig. Én magam Tokajban láttam először a zenekar, a megboldogult Hegyalja Fesztiválon. Már akkor belopták magukat a szívembe a dalszövegeikkel, a játékukkal, a zúzos gitár riffekkel és a veszedelmesen gyors dobtémákkal. Persze akkor még csak annyi esett le, hogy ez baromi jó zene, azóta azért már jóval több részletet megfigyelek egy-egy koncert alkalmával.





Most is volt mire figyelni, hiszen már az első perctől kezdve nagyon izgalmasnak ígérkezett a buli. Amint felgördült a fekete függöny és megláttam a hely méretéhez képest, impozáns méretű színpadképet, tátva maradt a szám, elképesztően jól nézett ki a mikrofonállványtól, a LED falakig minden. A második dal alatt jött a következő meglepetés, ezer fekete, Road logóval fémjelzett lufi szállt a közönség nyakába, majd az „Aki szabad” alatt jött az elmaradhatatlan füstgép, a szikravető, és persze a lángoszlopok is, hogy biztosítva legyen a kellő melegség.

Molnár Máté (basszusgitáros-énekes), Golyán B. Zsolt „Goya” (gitáros), Kádár Imre (gitáros), és Szabó Erik (dobos) is nagyon kitett magáért. Nagyon jó azt látni, hogy tizenöt év után is ilyen nagy szeretettel és lendülettel tudnak együtt zenélni és mindig újat alkotni, pedig soha nem volt tagcsere a zenekarban.

A Barba Negra fedélzete dugig volt. Minden négyzetcentiméteren állt valaki, elől persze tombolt a pogo a „Karamell”, a „Nem kell más”, a „Húzom a kardot”, az „Aki szabad”, „A jó hely” és a többi gyors dal alatt, de amikor Máté felkonferálta a zenekar legszebb és legmegindítóbb dalát; a„Világcsavargót”, mindenki elcsendesedett és elővette a telefonját, hogy azzal gyújtson fényt a sötétben. A dalt akusztikus verzióban adta elő a domoszlói hard rock banda. Legalább olyan megható volt, mint amikor a közönség együtt zengte a szülinapi köszöntőt a zenekar tagjainak.

A buli végén persze nem maradhatott el a konfetti zápor és a hatalmas ováció sem, és persze záróakkordként megkóstoltam a koncert alatt beharangozott Jubileumi aranytörkölyt is. Mindent egybevetve zseniális koncert volt, kifogástalan látványvilággal, koncertműsorral, hang és fénytechnikával.

A jubileumát ünneplő zenekar az ország számos pontján színpadra lép még idén tavasszal, jubileumi műsorukkal. Játszanak többek között Szegeden, Zalaegerszegen, Szolnokon, Kecskeméten, Debrecenben és Gyöngyösön is.

Suri Andi

[2019.03.26.]