Bódottá volt a HoneyBeast koncertje a Barba Negrában - képekben A HoneyBeast adott koncertet a fővárosi Barba Negra Music Clubban március 22-én, pénteken. A koncerten minden ismert daluk elhangzott, köztük a legfrissebb albumukon hallható „Idevaló” című dal is, melyhez nemrégiben egy nagyon megható klipet is készített a zenekar. A társadalomkritikus, iróniával és egy csepp édes romantikával fűszerezett, egyedi dalszövegeiről híres zenekar, a főváros legjobb zárt rock klubjában, a Babra Negra Music Clubban adott koncertet péntek éjjel. Kevesen tudják, de az alternatív rockot játszó zenekar még 2005-ben alakult Honey Bee néven, Szegeden. Évekkel később, 2011-ben, Tarján Zsófi érkezésével változtatta HoneyBeast-re nevét a ma már országszerte ismert és szeretett banda. Első nagy sikereit az együttes már 2010-ben elérte, de az igazán nagy népszerűséget a 2014-es Eurovíziós Dalfesztivál hozta meg nekik, a „Legnagyobb hőssel”, mely a 2014-es nagylemezük címadó dala is volt. Azóta már három nagylemezt is kiadtak. A legutolsót éppen tavaly, „Élet a Marson” címmel. A legtöbb dalt egyébként most is erről az albumról játszották, aminek én kifejezetten örültem, hiszen szerintem ez az eddigi legjobban sikerült nagylemeze a zenekarnak. Az énekesnő egyébként nagyon sokoldalú művész, és inspiráló nő, hiszen amellett, hogy profi jazz-énekesnő, korábban egy death metal zenekar frontembere is volt, sőt még a Balkán Fanatikban is rappelt. Ezen felül a fellépő ruháit is ő maga tervezi, ráadásul festményeket is fest, melyekben korábbi koncerteken animációs vetítés formájában gyönyörködhettek a rajongók. Látszik rajta, hogy színpadra született, igazi művész. Képes együtt élni, lüktetni a zenével, a zenekar többi tagjával és a közönséggel egyszerre.



Folyamatosan aktív a színpadon, felpörgeti a zene. Fut, ugrál, leguggol éneklés közben és mozgatja a közönséget is. Igazi profi, akárcsak a HoneBeastben játszó művészek mindegyike: Bencsik-Kovács Zoltán (gitáros), Tatár Árpád (gitáros), Lázár Tibor (basszusgitáros), Kovács Tamás (dobos), Kővágó Zsolt (billentyűs). A koncert alatt nagyon jó volt nézni, és elveszni a játékukban egy-egy pillanatra. Miközben együtt énekeltem a tömeggel a dalszövegeket, figyeltem a közönséget is. Érdekes, hogy a HoneyBeast közönsége elég vegyes korosztály, és első látásra a társadalmi rétegek szempontjából is elég vegyes volt a műélvező közönség összetétele. Úgy látszik ez mindenki zenéje. Mindenki talál benne valamit, ami megérinti. Emberi sorsokat és pillanatokat, amit talán a saját életében is megél mindenki, akár gazdag, akár szegény. A HoneyBeast folyamatosan koncertezik Idén egy nagyon különleges koncertsorozatot is meghirdettek „Legyen tánc” címmel, melynek lényege, hogy a Szegedi Kortárs Balett táncosaival közös produkciót mutatnak be, országszerte. A koncerten a dalok segítségével egy valós, mai történet bontakozik ki, mely a zenekartól megszokott iróniával reflektál a mai kor kibogozhatatlan és néha teljesen érthetetlennek tűnő zagyvaságaira. A tánckoreográfia ezt a sztorit teszi majd még inkább átélhetőbbé és katartikusabbá.



Jön Kaposvár



Jön Kaposvár

A turné februárban kezdődött, és egészen áprilisig tart. Az előadás utoljára Kaposváron látható, április 6-án, így aki lemaradt róla, de szeretné megnézni, mindenképp éljen az utolsó lehetőséggel. Suri Andi A képekért klikk a következő oldalra. [2019.03.26.]