Jön a Random Trip 10. jubileumi koncert Tízéves születésnapját ünnepli június 6-án a Budapest Parkban hazánk legszínesebb könnyűzenei közössége, a Random Trip. Ez alkalommal is a legkülönbözőbb műfajok előadói lépnek színpadra és improvizálnak közösen, a hazai élvonal képviselői - többek között Sena, Tátrai Tibor, Vitáris Iván, Saiid, MC Kemon stb. - mellett olyan világhírű produkciók énekesei, mint a Basement Jaxx vagy a Sigma, de (könnyű)zenetörténelmi pillanatként könyvelhetjük el előre azt is, hogy Delov Jávor, a csapat művészeti vezetője néhány dal erejéig nem másnak adja át a stafétát a dobfelszerelés mögött, mint Derrick McKenzie-nek, a Jamiroquai világhírű dobosának. Az este bevezetéseként pedig egy kisebb színpadon open mic jelleggel adogatják majd egymásnak a mikrofont és a hangszereket a Random zenészek. A zenei szabadság legnépszerűbb játszóterét, a határtalan jammelés és a minőségi zene legnagyobb olvasztótégelyét egy évtizede indította útjára Delov Jávor és DJ Q-cee. Az elmúlt tíz évben a lehető legszélesebb skáláról fordultak meg mellettük hazai és külföldi előadók és zenészek, a legeltérőbb korosztályokból és műfajokból.



„Az első fellépésünkkor, 2009.01.27-én, az első 'félidő' elején a közönségünknek csak úgy köszöntünk, hogy "Szia!" - mivel összesen egyetlen ember állt érdeklődve a színpad előtt.” - kezdte visszaemlékezését a csapat vezetője, Delov Jávor.



“Aztán az este végére összesen kb. 10 embert sikerült megbabonáznunk, akiknek a fele már a következő koncertünkre is eljött, és annak a koncertnek a végére már összesen 25-en/30-an voltunk. Pár év leforgása alatt sikerült hétről hétre megdupláznunk azon emberek számát, akik nemcsak úgy beestek a koncertünkre, hanem direkt miattunk, az improvizációért, a spontán örömzenélésért, a szabad és felhőtlen zenei rögtönzésért jöttek el. Megfogalmazhatatlan boldogságot érzünk, hiszen a kezdetekkor álmunkban sem gondoltuk volna, hogy 10 éves jubileumot fogunk ünnepelni a Budapest Parkban. Rengeteg koncert, utazás, élmény van mögöttünk, amiket közösen éltünk át. Ünnepeljük együtt kerek egy hónap múlva, hogy veletek, a közönségünkkel és a rengeteg zenésszel közösségé, családdá formálódtunk. Nyitott szívvel várunk mindenkit június 6-án.” A koncert további különlegessége egy csak erre az estére felállított kisszínpad, ahol már 18:00-tól indul a minifesztivál: Delov Jávorék a valaha Random Tripen megfordult összes zenészt meghívták egy laza, kötetlen rögtönzésre, így akár több tucat zenész is megfordulhat a rendhagyó helyszínen, felidézve a Random korai éveiből a klubbulik felejthetetlen hangulatát. A nagyszínpad fellépői:

Derrick McKenzie (Jamiroquai) - dob

Vula Malinga (Basement Jaxx) - ének

Brendan Reilly (Basement Jaxx) - ének

DTale (Sigma) - ének, konga

Sena (Irie Maffia) - ének

Tátrai Tibor - gitár

Vitáris Iván (Ivan & The Parazol) - ének

Saiid – rap

MC Kemon (Irie Maffia) - rap

Heincz Gábor ‘Biga’ - ének, gitár

Szebényi Dániel (Kowalsky meg a Vega, Electric Shock) - billentyű, ének

Cséry Zoltán (Patché, Barabás Lőrinc Quartet) - billentyű

Bata István (Sena, Kéknyúl) - basszusgitár

Vígh Arnold - basszusgitár

DJ Q-Cee (Vinly Warriorz) - lemezjátszó, beatbox

Delov Jávor - dob [2019.06.03.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje cajon dob hangszer [2019.05.28.]

énekesnő zenekart keres zenekar [2019.05.27.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu