A nagy Gatsby musical a Vigszínházban - szereposztás, jegyek itt A kultikus, világhírű regény titokzatos szereplői most a Víg színpadán is életre kelnek. Gatsby, a titokzatos múltú aranyifjú fényűző világot teremt maga körül, hogy visszaszerezze élete nagy szerelmét, Daisy-t.



Jay Gatsby................................ Wunderlich József

Daisy Buchanan........................ Waskovics Andrea

Tom Buchanan.......................... Ember Márk

Nick Carraway........................... Ertl Zsombor e.h.

Meyer Wolfsheim...................... Hegedűs D. Géza

George Wilson.......................... Gyöngyösi Zoltán

Myrtle Wilson............................ Márkus Luca e.h.

Konf.......................................... Szántó Balázs

Era............................................ Zoltán Áron

Nszié......................................... Csapó Attila

Madam Warhol.......................... Balázsovits Edit

Egy, Kettő, Rendőrség.............. Gados Béla

Chester McKee......................... Tóth András

Papa Daiquiri............................ Viszt Attila

Cathrine Mckee........................ Antóci Dorottya e.h.

Sandacsacsás.......................... Rudolf Szonja e.h.

A szaxofon mögött.................... Dino Benjamin e.h.

T. Capote.................................. Reider Péter e.h.



[2019.06.12.]