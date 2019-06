Satöbbi zenei csemegék Budapesten!

Minap úgy hozta a sors, hogy egy Satöbbi koncertre keveredtem. Nagyon rég láttam őket, ezért kifejezetten örültem, amikor a haverom hívott bulizni a Trip hajóra.

Néhány momentumot fel tudtam idézni magamban régről.



Egyrészt "a csàvó abból a vicces izéből" (ez a haverom megfogalmazása, és valóban, Pethő Zsolt, a L'art Pour L'art társulat tagja énekel).



Másrészt a Fruzsi az Egyszercsakból. (Giret Fruzsi is énekel, az Egyszercsak zenekar pedig megér egy külön cikket.)



És a nagy gitáros énekes (Seres Péter).



A csapat gerince tehát ugyanaz, mint ezer éve.



Ami megváltozott, az a sound! Biztos fejlődik a technika, vagy csak elkezdtek tanulni zenélni, de a koncert kifejezetten jól szólt.



Ráadásul még a fények is rendben voltak, szóval igazi, régen volt koncertélmény lett az estéből, sok vicces pillanattal.



Aki pedig még most sem kecseg, azt azzal kecsegtetem, hogy az a Giret Gábor is beszáll zenélni a bulikon, akiről már rengeteget írtunk itt is, aki nagyon sok zenekarban játszik, mondhatni, hogy már az oviban is (basszus)gitár volt a jele.



Nem hagyott nyugodni a dolog, kicsit utánanéztem. Van új lemezük, van pár új klipjük, például ez itt:







Élőben pedig június 28-án az A38 teraszán fakadnak dalra legközelebb.



Az egyik legjobb koncert helyszín, hétvége, nyár, Duna, Satöbbi...

[2019.06.12.]