Visszatér a kilencvenes évek legendás produkciója? Íme a részletek! Visszatér a KGB-Kisváros, a kilencvenes évek legendás produkciója! A Kisváros című nagy sikerű tv filmsorozat zenéje, melyet több generáció hallgatott évekig most újból látható és hallható lesz! Ez a “vérfrissítés” nem is jöhetett volna jobbkor, hiszen a hazai közönség számára a futószalagon gyártott, szinte egy sémát követő zenekarai már nem tudnak semmi újat nyújtani, olyat pedig amilyet a KGB, nem ad nekünk senki! Itt a nyári szezon, amely mellé tökéletesen passzolnak a zenekar legnagyobb slágerei, mint a "Sose múljon el" vagy az "Őrült nyár" A kéttagú formáció eredetileg 1992 őszén alakult, amikor elnyerték a Kisváros tv filmsorozat zenéjének elkészítését. A KGB két alapító tagja Kiss Zoltán Zéro és Gidófalvy Attila, akik a mai napig együtt zenélnek a Karthago és a Fáraó együttesekben is. Nevükhöz fűződnek a jól ismert főcímzenék - "Az én városom", "Nincs Üzenet", "Sose múljon el" -, és további rengeteg minőségi dal, melyekben minden korosztály megtalálja a szívéhez a legközelebb álló, időtálló sorokat. A KGB tagjai 7 alkalommal kaptak lehetőséget, hogy magukat alakítva szerepeljenek a sorozatban. Az új és izgalmas feladat során volt részük többek között határlezárásban, kokaincsempészésben és igazi balhékban....melyekre mindenki emlékszik a mai napig. A Kisváros 2001-ben fejeződött be. A nyolc év alatt a nézők 200 részt láthattak, mely azóta is az MTV egyik legnépszerűbb tv filmsorozata, amit mi sem mutat jobban, mint hogy jelenleg is ismétlik a teljes sorozatot. A sorozat filmzenéjével három KGB nagylemez jelent meg és több videoklip is készült, melyek több százezres nézettséggel büszkélkedhetnek a legnagyobb videómegosztó portálon is. Kiss Zoltán Zérónak – aki a KGB egyik alapítója, a filmsorozat zeneszerzője, szövegírója, énekese, basszusgitárosa - a napjainkban fénykorát élő retro őrület adott ötletet, hogy a Kisváros sorozat sikeres zenéjét – a 90-es évek után először – ismét élőben hallhassák/láthassák a nézők, így a megújult formációval kezd koncertezni. A duóban zenésztársa Kelemen Tamás (Kele) az Első Emelet - jelenleg Emelet – gitárosa. A duó tagjai kiváló barátok, a Gidó és a Fáraó együttesben már hosszú évek óta együtt koncerteznek. Ami a legfontosabb, Kele már a 90-es években is a KGB gitárosa volt, tehát ez egy jól kipróbált formáció. A Kisváros zenéjének népszerűségét az is jelzi, hogy a HammerWorld kiadásában újra megjelent a KGB-Kisváros dupla CD-je. A két kitűnő zenész produkciójában újra indul a KGB - Kisváros turné, egy igazán izgalmas, hiteles, rockzenei kirándulás a csodás 90-es évekbe. A zenekar már hangol az őszi koncertekre, amely mellé új látványanyag is készül, ráadásként pedig az egykori sikerdalok újrahangszerelve, újrakeverve kerülnek hamarosan a rádiókba! Amíg Zero és Kele készül, addig érdemes ellátogatni a zenekar hivatalos oldalára és lájkolni Őket, hiszen "ha valami jó sose múljon el" [2019.07.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gretsch Catalina shell szett hangszer [2019.06.24.]

