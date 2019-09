Szandi új lemeze aranyat ér! Bolond nyár – hivatalosan ez a címe az új Szandi korongnak, de tudjuk, hogy szám szerint 20. a sorban – tehát jubileumi kiadvány is egyben -, és mostantól arany színben pompázik. Büszke lehet az énekeső az új zenei anyagára, hiszen nem az a jellemző a mai „letöltős” világunkban, hogy lemezekért rohannánk a boltokba, ezt a CD-t valamiért mégis csak megvásároltuk. Én sejtem a választ, mert ez a lemez telis-tele van jobbnál jobb dalokkal, szám szerint tíz track-et tartalmaz. A dalok között találkozhatunk George Michael stílusát megidézővel, de helyet kapott a rock és vissza-vissza tér a rock &roll is, hiszen az énekesnő 30 év elteltével sem felejtette el, hogyan is kezdődött a pályája, milyen műfaj tette Őt ismerté, sikeressé. A lányával – Blankával – duettet énekel, Závodi Attila szaxofonozik, F-Man pedig beatbox-ol egy szám erejéig. A zenéért férje, Bogdán Csaba, a szövegekért Tabár István – egy dal kivételével (Hív egy új remény / Kiss-Péterffy Márta) – felel. Az „aranyalbum”-ról három videoklip készült ezidáig, a Hív egy új remény mellett a címadó Bolond nyárból és a nemrégiben napvilágot látott Egyszerűen nagyszerű szívmelengető optimális dalból, amely az egyik személyes kedvencem is egyben. - K.T. / Zene.hu-

Fotó: @szandihivatalos



