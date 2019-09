Meghalt sokak kedvence, Gelecsényi Sára 64 éves korában elhunyt Gelecsényi Sári - jelentette be a sorozatban Murait játszó Rátonyi Hajni. Hétfőn, 2019. szeptember 2-án meghalt Gelecsényi Sára, akit sokan az Abigél című sorozat egyik matulás lányaként ismerhetnek. A szinhaz.org így ir a szinésznőről. Ő alakította Szabó Tündét. Szabó Magda azonos című regényéből 1977-ben Zsurzs Éva készített négyrészes, színes tévésorozatot, amit a következő évben mutattak be, és ami a mai napig nagyon népszerű, amikor a köztévén ismétlik. Gelecsényi Sára 1954. november elsején született Budapesten. Érettségi után elsőre felvették a Színművészeti Főiskolára, ahol 1977-ben diplomázott Kazimir Károly osztályában. Még ebben az évben beválogatták az Abigél című sorozat szereplői közé, ahogy több frissen végzett osztálytársát is, így Zsurzs Katit, Rátonyi Hajnit, Németh Nórát és Dzsupin Ibolyát is. Pályáját 1977-ben a Mikroszkóp Színpadon kezdte, 1982-től a Thália Színház tagja volt, 1992-ben ismét a Mikroszkóp Színpadhoz szerződött. Leggyakrabban kabaréjelenetekben szerepelt, számos tévéjátékban is láthatták a nézők, szerepelt a Kisváros és az Öregberény című sorozatban is. Önállóan és Karsai Istvánnal is készített gyermekműsorokat. A Szeplős Pötyi című zenés gyerekelőadást íróként is jegyzi. A Kormorán együttessel 1989-ben jelent meg kislemeze Hej, halihó…! – Kerek ez a világ címmel. [2019.09.03.] Megosztom: