Hamarosan nyit a Szenes Iván Slágermúzeum

Kilencedik alkalommal rendezték meg Szenes Iván tiszteletére az ingyenes emlékkoncertet szeptember 15-én 18.30-tól a most már Szenes Iván néven ismert téren. Az est folyamán három generáció – Szenes Andor, Szenes Iván és Szenes Andrea – dalai csendültek fel a legendássá vált találkozások terén.



Az est folyamán új fellépőként lépett színpadra Koós Réka, valamint Nemcsák Károly és Ivancsics Ilona, a Szomszédokból. Az előadók listáját színesítette továbbá Bodrogi Gyula, Korda György, Balázs Klári, Opitz Barbi, Zalatnay Cini, Nyári Károly, Nyári Alíz és Edit, Aradszky Marci és Olívia, Mészáros János Elek, Postás Józsi, Balázs Péter, Bodrogi Enikő, Voith Ági, valamint az 50. jubileumát ünneplő Apostol együttes. A koncerten bemutatkozott egy új kutyadal is, amelyhez különleges négylábú vendégek érkeztek.



„Édesapámtól örököltem az állatok, főleg a kutyák szeretetét: neki is mindig voltak kutyái, köztük egy bernáthegyi is, akárcsak nekem. A koncerten is bemutattunk egy új kutyadalt, amihez négylábú vendégeket is hívtunk.” – mesélte lelkesen Szenes Andrea.



A vasárnap este megtartott emlékkoncert fő különlegességét adta, hogy Szenes Iván idén ünnepelte volna 95. életévét. Az évfordulóra való tekintettel Szenes Andrea a megszokottnál is nagyobb show-val varázsolta el a közel tízezres tömeget. A korosztályokat összekötő, töretlen sikernek örvendő dalokat a jól ismert, visszatérő arcok mellett, Szenes Iván cirkuszi múltjára való tekintettel, – 5 éven keresztül volt az Országos Cirkusz és Varieté Vállalat művészeti vezetője – idén először a Fővárosi Nagycirkusz zenekara és művészei adták elő.



Kulturális értékkel gazdagodik Józsefváros - hamarosan látogatható a Szenes Iván Slágermúzeum



A jubileumi koncerten Szenes Iván Művészeti Díjban részesült a cirkuszi és színházi múlttal is rendelkező Fekete Péter államtitkár úr. A kultúráért felelős államtitkár a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be a Szenes Iván Slágermúzeum létrejöttét, majd ezt követően a szimbolikus alapkőletételre is sor került.



„A 8. kerület egy kulturális terület. A kultúrához hozzá tartozik, hogy a kulturális értékeket megőrizzük és odafigyeljünk rájuk. Nagyon hálás vagyok Andrea asszonynak, hogy azokra az értékekre, amelyek Szenes Iván munkásságát körbevették, az évek során nagyon vigyázott. Ennek köszönhetően a 8. kerületben zarándokhelyként létrejöhetett a Szenes Iván Slágermúzeum.„ – mondta el Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár.



A közönség mindezt látványos módon, színpadi kivetőre vetített URH felvételen keresztül kísérhette végig. A három épület együtteséből kialakított sokoldalú helyszín nem csak múzeumként, hanem könnyűzenei adattárként, kutatóközpontként és élményházként is szolgál majd sokak örömére.



„Óriási dolog, hogy a múzeum létrejöttével meg tudjuk mutatni az embereknek, hogy hol, milyen környezetben születtek a híres magyar könnyűzene és operett nagyságai. Édesapám dolgozószobájához egy babona is fűződik, miszerint, ha valaki betért ebbe a szobába azzal elkezdtek jó dolgok történni.” – fűzte hozzá Andrea.



Átadták a Szenes Iván Művészeti Díjakat



Szenes Iván Művészeti Díjat kapott továbbá Balázs Klári és Balázs Péter is. A Szenes Iván és Andrea által alapított idei Kornay Mariann Művészeti Díj kitüntetettje pedig Koós János lánya, Koós Réka volt.



„Mintha sohase hagynád abba, úgy kell élni" Igazi hungarikumként és rendkívül termékeny íróként Szenes Iván keze munkáját, több mint 2000 személyes üzenetű, szívbemarkoló, vicces és örökérvényű dal dicséri, amelyek, csak úgy, mint a „Nem csak a 20 éveseké a világ, generációs korlátokat áttörve országszerte emberek millióinak adnak kitartást, hitet és reményt. Számos dal ezek közül épp azon a téren íródott, amelyen évről évre hatalmas tömeg gyűlik össze a sikeres dalköltő tiszteletére. Az évek során sok többletjelentésük alakult ki a daloknak, és az ember különböző életszakaszaiba érve mindig új jelentésréteget fedezhet fel bennük. Többek között ebben is rejlik a Szenes-slágerek ereje. Minél többet hallgatjuk őket, annál jobbak. A Szenes sláger mindig gyógyító. A koncertről televíziós felvétel is készült, amely hetente lesz látható a Duna World-ön. [2019.09.25.]

