Újra nyárzáró Balkán Party Budapesten Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően idén is közösen búcsúztathatják a nyarat mindazok, akik az ex-jugoszláv térség elkötelezett szerelmesei. Ahogyan azt a Balkán Party rendezvénysorozattól már megszokhattuk, szeptember 28-án a déli életérzést a térséget idéző gasztrosarok is biztosítja. Természetesen – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – ezúttal sem maradhat el valamely déli kötődésű művészeti alkotás bemutatása. Az önfeledt szórakozást ezúttal Kovács István „Ostrom” című filmjének vetítése, majd a rendezővel folytatott beszélgetés előzi meg. Bár a több díjat is bezsebelő film témáját tekintve fikciós jellegű, időben és térben mégis egy nagyon is valós történelmi időszakot, a délszláv háborút idézi meg.



Az „Ostrom” 1994-ben, Szarajevóban játszódik, ahol a város lakossága nyomorúságos körülmények között is méltóságteljesen próbálta meg átvészelni a három és fél éven át tartó ostromot. 1994-re a városban már nem volt tömegközlekedés, lakossági víz- és áramellátás és soha nem lehetett tudni, hogy hol csapódik be a napi átlag 300 gránát egyike. Az orvlövészek támadásai, az ivóvíz beszerzése és a minimális tápanyagbevitelhez szükséges zöldségek megtermesztése észrevétlenül váltak a mindennapok részévé, miközben az emberek továbbra is a normális életre törekedtek. A film segítségével talán sikerül majd megértenünk, hogyan élték mindennapjaikat azok, akik egy virágzó, multikulturális város lakóiként egyszerre háborús övezetben találták magukat, ahol minden nap keservesen meg kellett küzdeni az életben maradásért. Kovács István rendezővel Máriás Zoltán beszélget majd. A hangulatról ez alkalommal is Dj Macsity, míg a csevapok és pljeskavicák felejthetetlen ízéről a már jól ismert Balkan Grill gondoskodik majd. Időpont: 2019. szeptember 28. 21:00 / EllátóKert Bővebb információ a Yu Party – Balkán Party hivatalos közösségi oldalán. Fülöp Dóra [2019.09.25.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Beatles turnéhoz menedzsert keresünk zenekar [2019.09.24.]

