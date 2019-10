Egy jó buli, ami jó ügyet szolgál! Kollányi Zsuzsi és Kefír (V-Tech) is közreműködik azon a bulin, amely Budapest belvárosában lesz, és amely a minőségi élő zenén túl a hátrányos helyzetűek segítségéről is szól. A jótékonysági est október 11-én, a Ray’s Pub & Bistroban (volt Jazzy Pub) lesz, kora estétől hajnalig tartó programokkal, sztárfellépőkkel. A jegyeket a helyszínen lehet majd megvásárolni 2000 Ft-ért. A fellépők, akik első szóra mellénk álltak és a tiszteletdíjukat e nemes célra ajánlották fel: CéAnne, Monkey Business Band, valamint Kefír (V-Tech) és nem utolsó sorban Kollányi Zsuzsi! Az est házigazdájának szerepét pedig Müller Attila vállalta. Az eseményt az Angyal Tanya szervezi, amely szervezet az alábbiakat írja magáról és a támogatandó családokról: "Tiszakécskén él egy háromtagú család. Anyuka kb. 40 éves, gyógyíthatatlan beteg, állandó felügyeletet igényel. Apuka részmunkaidőben dolgozik, és van egy 8 éves kislányuk, akinek vannak álmai – ezek mellett a családnak semmilyen káros szenvedélye nincs, ami összetartásról és lelki erőről is árulkodik. Amiben segítséget szeretnénk nyújtani nekik elsősorban az a ház tetőzetének javítása, nyílászárók cseréje és egy kicsit felkészíteni az ingatlant a télre. Ezen kívül a mindennapi életüket szeretnénk kicsit segíteni tartós élelmiszer-csomaggal, valamint egy-két háztartási eszköz beszerzésében (pl. palackos gáztűzhely). Amiben mindenképpen szeretnénk még támogatást nyújtani, a kislány egyik nagy álmában közreműködni: lovagolni szeretne, és ezt a közelükben meg is tudná tenni minimális támogatással, ehhez keresünk partnert. Egy borsodi településen, Vilmányban szintén egy nehéz sorsú családdal tartjuk a kapcsolatot. Náluk többször jártunk már adományokkal, illetve a továbbiakban szeretnénk segítséget nyújtani nekik a kis házuk téliesítésében (itt jegyzem meg, hogy ezekre a munkálatokra van már partnerünk, aki hatalmas segítséget nyújt). Egy idősebb, beteges néni, mindannyiuk „nagymamája” neveli a gyerekeket, mert az anyjuk elhagyta őket, és az intézet a nagymama számára elfogadhatatlan volt. A nagyobbak minden lehetőséget megragadnak, ha munkáról van szó, sajnos, ez nem sok akad, viszont közmunkára, idényjellegű munkára folyamatosan jelentkeznek, emellett természetesen, maximálisan segítenek az otthoni feladatokban is. Harmadik fő és állandó célunk a nehéz sorsú gyerekek folyamatos támogatása, mindennapjaik megkönnyítése. Ez tűztük még ki magunknak első számú célként." [2019.10.02.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Szólógitárost keresünk! zenekar [2019.10.01.]

