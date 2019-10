Megjelent Ákos huszadik szólólemeze, az Idősziget Idősziget címmel szerdán megjelent Ákos huszadik szólólemeze. A tizennégy dalt tartalmazó anyagot a népszerű énekes, dalszerző december 14-én mutatja be a Papp László Budapest Sportarénában. "Életem eddigi legfontosabb lemezének tartom a lemezt. A frissen közzétett klipdal, a Felemel két éve elhunyt édesapám emlékére íródott. Őt nem csak ez a kisfilm, de a CD-hez tartozó 32 oldalas füzet fekete-fehér képek hangulata, készítésük körülményei is felidézik" - mondta Kovács Ákos a szerdai budapesti sajtótájékoztatón. Az Idősziget felvételeit megszokott zenésztársaival, Madarász Gábor gitárossal, Lepés Gábor billentyűssel, Bánfalvi Sándor dobossal és Kálló Péter basszusgitárossal rögzítette az énekes. Két dalban lánya, Őri-Kovács Anna is közreműködött, az Elhiszem című szám zenéjét ő maga írta.



Ákos kitért arra, hogy az általa rendezett és Juhász Viktor operatőri munkájával készült Felemel című klipben a zenekari tagok még élő szülei és gyerekeik együtt szerepelnek, a filmben feltűnik egy Zastava 750-es autó, hasonló, amilyen gyerekkorában az első családi autójuk volt. A CD-bookletben található fotók egy része, Emmer László képei Ákos néhai édesapja lakásán készültek.



Mint elhangzott, az Időszigetre újrakevert és újramaszterelt formában felkerült a tavalyi EP, a Hazatalál négy dala (Hazatalál, Nem kell más vigasz, Ellenség a kapuknál, Holnaptól). A lemezt Ákos stúdiójában, a Xolarban rögzítették, a számok többsége a most szombaton Győrben véget érő, összesen 150 ezer embert vonzott országos turnéja során született.



"A hangszereket, köztük a dobokat és a gitárokat is hagyományos módon vettük fel. Akárki akármit mond, én lelkesedésből dolgozom és az igazi dolog az, amikor ezt a közönségnek is sikerül továbbadni" - jegyezte meg.



Az új lemez néhány dala először szerdán este az Akvárium Klubban egy zártkörű premier esten hallható először élőben. Mint elhangzott, november elején megjelenik a tavalyi dupla Aréna-koncert kép- és hangfelvétele, majd következhet az intenzív felkészülés a december 14-i arénás lemezbemutató koncertre.



Az MTI kérdésére Ákos elmondta, hogy szeretné, ha az Idősziget vinyl formátumban is megjelenne, hiszen az anyag analóg hangzású.



A sajtótájékoztatón Ákos átvette az év férfi énekesének járó Petőfi Zenei Díjat Tiszttartó Titusztól, a Petőfi Rádió programigazgatójától, illetve Lobenwein Norberttől, a Strand Fesztivál főszervezőjétől. (Az énekes az augusztus 20-i átadón nem tudott részt venni.)



Az 51 éves Kovács Ákos a nyolcvanas években a Bonanza Banzai frontembereként lett ismert, a zenekarral 1995-ig kilenc albumot jelentetett meg. Szólóelőadóként még nagyobb sikereket ért el, húsz magyar és hat angol nyelvű albumot készített, de írt verses hangjáték-albumot, hangoskönyvet és színdarabhoz zenét is. Számos zenei díjat kapott, 2012-ben Kossuth-díjat vehetett át. MTI [2019.10.05.]

