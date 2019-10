Kiderült! Ekkor indul a Fölszállott a páva gyerekévada Hagyományőrzés és környezettudatosság: indul a Fölszállott a páva gyerekévada Biciklizés, elektromos autók, kevesebb szemetelés, faültetés, állatvédelem és újrahasznosítás: ezek mind-mind fontosak a Fölszállott a páva indulóinak, akik fiatal koruk ellenére nagyon is tudatosak, ha környezetvédelemről van szó. A jelentkezők nagy része kiemelte, hogy ugyanúgy, ahogy kultúránkat, hagyományunkat ápoljuk, a bolygónk jövőjére is oda kell figyelni. „A Fölszállott a pávában most már nem csak a hagyományőrzésről van szó, hanem a jelenünkről és a jövőnkről is. Sok mindent tanulhatunk ezektől a gyerekektől. A magam részéről mindent elkövetek azért, hogy a gyermekeim szemébe tudjak nézni a következő években, amikor meg fogják kérdezni, mégis mi a mi örökségünk?” – árulta el Novák Péter a népzenei és néptánc tehetségkutató új évadáról. A műsorvezető azt is kiemelte, hogy fantasztikus lehetőség, hogy nyomon követhetjük, miként adódik át az évezredes tudás generációról generációra a szemünk előtt. A műsor a szeptemberi válogatók legjobb pillanataival indul október 25-én a Duna Televízión. A két felvezető adásból (október 25., november 1.) kiderül, kikkel találkozhatunk a november 8-án induló élő adások során. Ezúttal is négy kategóriában mérhetik össze a tudásukat a legapróbbak: énekes szólisták és énekegyüttesek; hangszeres szólisták és zenekarok; táncos szólisták és táncospárok; néptáncegyüttesek. Az előző évekhez hasonlóan 48 produkció áll a Fölszállott a páva színpadára, karácsony előtt pedig kiderül, kik lesznek a kategóriák legjobbjai, és ki lesz 2019-ben a nézők kedvence. Az, hogy ezúttal kiket kell tudásukkal és tehetségükkel a legfiatalabb korosztálynak elkápráztatni, vagyis kik ülnek az ítészek székében, rövidesen kiderül. Érdemes a produkció Facebook, és Instagram oldalára, valamint mediaklikk.hu honlapra látogatni, ahol kulisszatitkok, érdekességek mellett hamarosan lehull a lepel a zsűri kilétéről is. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a Hagyományok Háza, illetve szakmai partnere, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület népzenei és néptáncos tehetségkutatóját idén is Morvai Noémi és Novák Péter vezeti. Fölszállott a páva – Duna Televízió, minden pénteken 2019. október 25 –től 19.30 [2019.10.07.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Szólógitárost keresünk! zenekar [2019.10.01.]

