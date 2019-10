Rangos elismerést kapott a magyar zenész - Gratulálunk, Balázs János! A Steinway saját művészei közé választotta Balázs Jánost. A zongoraművész Hamburgban vehette át a Young Steinway Artist nemzetközi elismerést A Steinway Művészek közé választották Balázs János Kossuth-díjas zongoraművészt, akinek a neves zongoragyár hamburgi központjában gratuláltak a nemzetközi elismeréshez 2019. október 14-én.



Ezt az elismerést korábban többek között olyan művészek kapták meg, mint Vladimir Horowitz, Sviatoslav Richter, Grigory Sokolov, vagy Martha Argerich.



"Ritkán találkozom olyan zongoraművésszel, akinek korlátlan képességek állnak rendelkezésére, akinek előadásmódja a legbonyolultabb művekben is könnyedséggel párosul. A Steinwaynél töltött időszakomnak ez az egyik legszebb pillanata." (Gerrit Glaner, a Steinway művészeti igazgatója)



Young Steinway Artist az a legmagasabb művészi elvárásoknak megfelelő zongoraművész lehet, akit kvalitásai alapján a Steinway szakemberei felkérnek erre a címre és aki vállalja, hogy ezzel a címmel a Steinway zongorák egyik nagykövete lesz. A Steinway részéről Gerrit Glaner igazgató

jelentette be a hírt.



"Ma egy nagyon megtisztelő elismerést vehettem át Hamburgban a Steinway gyár igazgatójától. A Steinway zongoráit magam is örömmel választom itthon és külföldön egyaránt." (Balázs János)



Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész egyike a legkeresettebb és legsikeresebb zongoraművészeknek, a világ neves koncerttermeinek állandó szereplője. Azon kevés művészek közé tartozik, akit a közönség szeretete és a szakma elismerése egyaránt körülvesz. A budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián tanult és diplomázott. Olyan neves művészekkel és karmesterekkel dolgozott együtt, mint Mischa Maisky, Vásáry Tamás, José Cura, Várdai István, Charles-Olivier Munroe, Stéphane Denéve, Ksenia Zharko vagy Gwendolyn Masin.

A Kossuth-, Liszt-, Prima-, Gramofon-díjas Érdemes művész 16 éves kora óta része a hazai koncertéletnek – ekkor nyerte meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraversenyt, melyet az egyetem befejezéséig további 5 jelentős versenyen aratott győzelem – közte a Cziffra zongoraverseny – és számos díj követett. A Snétberger Központ tanára. 2017-ben a Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti-díjjal tüntette ki, munkásságát. Két éve a Virtuózok című tehetségkutató műsor és a legutóbbi, francia Cziffra verseny zsűritagja. Elhivatottan építi a jövő koncertközönségét: Gyerekeknek tartott ingyenes koncertjeit több mint tízezren látogatták. A Bazilika előtt egyedülálló szabadtéri zongoraesteket adott ZEnergia elnevezéssel, itt is sok ezer ember számára szerzett maradandó zenei élményt. 2016-ban klasszikus zenei fesztivált alapított, melyet példaképe, Cziffra György szellemi hagyatékának ápolására ajánlott fel. A fesztivál kiemelt figyelmet fordít a fiatal tehetségek támogatására, mesterkurzusokkal és magas pénzjutalommal járó díjakkal segíti a pályájuk elején álló művészeket. 2019-ben Kossuth-díjjal ismerték el.



Steinway & Sons-ról: 1853-ban New Yorkban való megalapítása óta a Steinway & Sons céget a világ vezető zongoragyártójának tekintik. Kivételes szakmai kézműves munkájukról ismerten, a Steinway & Sons zongorák két cégtulajdonú és működtetésű gyár egyikében készülnek: Astoria, New York és Hamburg, Németország. A Steinway & Sons zongorák még első sorban kézzel készülnek a több, mint 160 évvel ezelőtt tökéletesített technikák felhasználásával. Ma a Steinway & Sons Boston és Essex zongorákat, pianínókat is kínál minden kategóriában a legjobb minőségben, kiad továbbá "Listen" címmel egy zenei és kulturális folyóiratot. Művészregiszterében a világ vezető zongoraművészeit ismeri el, akiket 35 éves korig Young Steinway Artistnak, majd Steinway Artistnak nevez, közülük sok művésszel az elmúlt években saját felvételeket is készített a cég a Steinway Spirio számára. További információ: , www.steinway.com [2019.10.15.]

