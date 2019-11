Visszatér a svéd acél Lemezelőzetes dalok a skandináv The Embodied zenekartól Hosszabb hallgatás és tagcserék után úgy tűnik, végre minden rendeződni látszik az itthon is többször bizonyított jönköpingi fenegyerekek háza táján. A The Embodied ugyanis - élén az új énekessel, Marcus Ehrenholmmal (ex Assailant) újra aktív.



Ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy gőzerővel dolgoznak a 2020 közepére ígért harmadik lemezükön, a King Diamondból ismert Andy LaRocque producerrel karöltve - előzetesként pedig folyamatosan csepegtetnek a dalokból.



A múlthéten is kiadtak egy zúzós tracket – Into the Abyss címmel, a napokban ezt követi egy újabb őrületes single, a Scanners - összesen négy nótát ígér az album érkezéséig a banda.



A hangulat a szokásos – ezt már a két debütált alkotás is bizonyítja - a vérbeli északi lendületről így ez alkalommal sem kell lemondanunk. Az új korong ráadásul annak a reményével is kecsegtet, hogy a dallamos heavyt játszó svéd metal kvintet lassan 3 év után, jövőre visszatérhet Magyarországra is, ahova nem csak az elmúlt évek fergeteges bulijai, hanem a magyar származású dobosuk is köti őket. [2019.11.30.]