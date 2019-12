Rangos listán debütált a magyar zenekar friss dala Szimbolikus révbe érés adja a Belau új zenéjének a fókuszát A Belau a nemzetközi elektronikus zenei színtér egyik legígéretesebb zenekara, két év alatt közel 200 koncertet adott 23 országban. Az első lemezük, The „Odyssey” címmel jelent meg, amelyet Fonogram-díjjal jutalmazták. Az ország egyik legkeresettebb exportzenekara most egy instrumentális dallal jelentkezik, amely egy karibi szigeten született meg. A formáció nemrég zárta európai turnéját, tavasszal pedig új lemezt ad ki „Colourwave” címmel, amelyet áprilisban mutat be Budapesten. A Belau körülbelül három éve tűnt fel a magyar zenei palettán könnyed, electronica-val átitatott dalaival. A nemzetközi projekt által megzenésített világában az elvágyódás és a reményteli hangulat találkozik aktuális elektronikus zenei alapokkal. A duó célja, hogy gondolatban olyan áhított helyekre kalauzolják hallgatóikat, ahova titkon önmaguk kívánnak eljutni. A Belau hosszú távú céljai között szerepel, hogy több tematikus konceptlemezt alkosson meg, amelyek különböző földrajzi területek hangulatát idézik majd. A Belau debütáló dala, az “Island of Promise”, megjelenését követően rögtön komoly sikereket ért el. Több hazai portálnál bekerült az év dalai közé, számos filmben, reklámban használták fel. 2016 Novemberében jelent meg „The Odyssey” című bemutatkozó lemezük, amellyel megnyerték a Fonogram-díjat az év elektronikus zenei lemeze kategóriában. A lemezen található dalokat a BBC Radio 1 is játszotta, valamint 2017-ben, egyedüli magyarként felkerültek az EBBA listára is. A fiatal formáció két év alatt közel 200 koncertet adott 23 országban. Olyan neves nemzetközi fesztiválokon játszottak eddig, mint a Primavera, az Electric Castle, a Eurosonic, vagy az amerikai SXSW. Az ország legkeresettebb exportzenekara most egy instrumentális dallal jelentkezik. A “Natural Pool” című vadonatúj tétel egy karibi szigeten született meg, és a Billboradon debütált. „A Natural Pool egy olyan helynek, vagy célnak a szimbóluma, ahova nehéz eljutni, ezért csak keveseknek sikerülhet, ez a révbe érés viszont, felszabadító érzéssel és párosul, amely életeket változtathat meg” –mesélte a duó a friss szerzeményről, amelyhez több samplinget is rögzítettek különböző karibi szigeteken. A második Belau lemez „Colourwave” címmel, márciusban lát napvilágot, a tőlük koncerteken megszokott instrumentális dalokon kívül néhány külföldi közreműködővel. Az új dalok egy különleges utazást zenésítenek meg a karibi térségében, ezt a világot szeretné a formáció még inkább átadni a fellépéseiken. A zenekar Londonban a legendás O2 Islington-ban zárta le az idei nemzetközi turnéját, a friss lemezt pedig áprilisban mutatja be Budapesten. [2019.12.09.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2019.12.07.]

